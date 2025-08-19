SWM roept op tot zuinig watergebruik tijdens droge tijd en vakantieperiode

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) waarschuwt dat de vraag naar water tijdens

de droge tijd en de vakantieperiode aanzienlijk zal toenemen. Door hogere temperaturen en

toegenomen activiteiten gebruiken huishoudens en bedrijven meer water dan normaal, wat kan

leiden tot een lagere waterdruk in verschillende gebieden.

De SWM doet daarom een dringend beroep op het publiek om zorgvuldig en spaarzaam met

water om te gaan.

Tips om water te besparen

Laat kraan of douche niet onnodig lopen tijdens tandenpoetsen, afwassen of douchen.

Zet geen emmers onbeheerd onder een openstaande kraan.

Laat kinderen niet met water spelen; volwassenen wordt gevraagd toezicht te houden bij

het vullen van emmers of zwembadjes.

Gebruik zuinige wasprogramma’s en bundel de was in plaats van meerdere kleine wasjes.

Beperk het sproeien van tuinen en het wassen van voertuigen.

De waterleidingmaatschappij benadrukt dat bewust watergebruik in deze periode essentieel is om

te voorkomen dat de druk in het distributienet verder afneemt.