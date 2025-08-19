SWM roept op tot zuinig watergebruik tijdens droge tijd en vakantieperiode

  • August 19, 2025

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) waarschuwt dat de vraag naar water tijdens
de droge tijd en de vakantieperiode aanzienlijk zal toenemen. Door hogere temperaturen en
toegenomen activiteiten gebruiken huishoudens en bedrijven meer water dan normaal, wat kan
leiden tot een lagere waterdruk in verschillende gebieden.

De SWM doet daarom een dringend beroep op het publiek om zorgvuldig en spaarzaam met
water om te gaan.

Tips om water te besparen

  • Laat kraan of douche niet onnodig lopen tijdens tandenpoetsen, afwassen of douchen.
  • Zet geen emmers onbeheerd onder een openstaande kraan.
  • Laat kinderen niet met water spelen; volwassenen wordt gevraagd toezicht te houden bij
    het vullen van emmers of zwembadjes.
  • Gebruik zuinige wasprogramma’s en bundel de was in plaats van meerdere kleine wasjes.
  • Beperk het sproeien van tuinen en het wassen van voertuigen.

De waterleidingmaatschappij benadrukt dat bewust watergebruik in deze periode essentieel is om
te voorkomen dat de druk in het distributienet verder afneemt.

