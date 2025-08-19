Politie houdt meerdere verdachten aan: cocaïne, crack en vuurwapen in beslag genomen

De politie heeft vrijdag tijdens verschillende acties meerdere verdachten aangehouden, waarbij

drugs en een illegaal vuurwapen in beslag zijn genomen.

Tijdens een surveillance aan de Waterkant werden drie mannen, de 33-jarige D.M., de 26-jarige

X.A. en de 26-jarige D.M., staande gehouden. Bij de controle trof de politie 1.000 gram cocaïne

en een illegaal vuistvuurwapen met scherpe patronen aan. De drie verdachten zijn voor verder

onderzoek overgedragen aan de Narcoticabrigade, meldt de politie Public Relations.

In een afzonderlijke actie hield een gemengd politieteam in regio Oost de verdachte F.A. aan

tijdens een veiligheidsoperatie. Bij hem werden 152 crackpitjes, 3,7 gram poederdrugs en een

geldbedrag in SRD aangetroffen. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met een diefstal in

Meerzorg, waarbij een telefoon uit een voertuig werd gestolen. Dankzij camerabeelden kon het

toestel worden herleid en tijdens een huiszoeking teruggevonden.

F.A. is samen met de drugs, het geld en de telefoon overgedragen aan de politie van Meerzorg en

na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.