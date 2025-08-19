Politie houdt meerdere verdachten aan: cocaïne, crack en vuurwapen in beslag genomen

  • August 19, 2025

De politie heeft vrijdag tijdens verschillende acties meerdere verdachten aangehouden, waarbij
drugs en een illegaal vuurwapen in beslag zijn genomen.

Tijdens een surveillance aan de Waterkant werden drie mannen, de 33-jarige D.M., de 26-jarige
X.A. en de 26-jarige D.M., staande gehouden. Bij de controle trof de politie 1.000 gram cocaïne
en een illegaal vuistvuurwapen met scherpe patronen aan. De drie verdachten zijn voor verder
onderzoek overgedragen aan de Narcoticabrigade, meldt de politie Public Relations.

In een afzonderlijke actie hield een gemengd politieteam in regio Oost de verdachte F.A. aan
tijdens een veiligheidsoperatie. Bij hem werden 152 crackpitjes, 3,7 gram poederdrugs en een
geldbedrag in SRD aangetroffen. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met een diefstal in
Meerzorg, waarbij een telefoon uit een voertuig werd gestolen. Dankzij camerabeelden kon het
toestel worden herleid en tijdens een huiszoeking teruggevonden.

F.A. is samen met de drugs, het geld en de telefoon overgedragen aan de politie van Meerzorg en
na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

