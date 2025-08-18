President Prabowo roept Indonesië op tot eenheid en strijd tegen corruptie

Tijdens de viering van de 80e Onafhankelijkheidsdag van Indonesië heeft president Prabowo Subianto opgeroepen tot nationale eenheid, trots en verantwoordelijkheid. In zijn staatsrede voor de volksvertegenwoordiging benadrukte hij dat de rijkdom van het land niet mag weglekken, maar ten goede moet komen aan het volk.

Sinds zijn aantreden vorig jaar heeft de regering volgens Prabowo al 300 biljoen rupiah (circa 18,5 miljard dollar) bespaard die anders door corruptie verloren zou zijn gegaan. Hij waarschuwde echter voor de voortdurende uitbuiting door voedselkartels – een fenomeen dat hij omschrijft als serakahnomic – waarmee jaarlijks naar schatting 6,1 miljard dollar verloren gaat.

Daarnaast ging de president in op de aanpak van illegale mijnbouw en palmoliepraktijken. Er zijn inmiddels meer dan 1.000 illegale mijnen geïdentificeerd en de regering heeft 3,1 miljoen hectare illegaal ontgonnen palmolieplantages teruggevorderd. Prabowo benadrukte dat hij, indien nodig, niet zal terugschrikken voor moeilijke en impopulaire maatregelen om de soevereiniteit en welvaart van Indonesië te beschermen.

Eerder dit jaar presenteerde hij het logo en thema voor de onafhankelijkheidsviering: United and Sovereign, Prosperous People, Advanced Indonesia. Daarbij riep hij de bevolking op de feestdag niet alleen symbolisch te beleven, maar ook om te zetten in concrete daden, zoals het schoonmaken van de omgeving, het verminderen van afval en het versterken van sociale samenhang.