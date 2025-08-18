Grasella Jozefzoon benoemd tot waarnemend directeur bij OW

Minister Stephen Tsang (Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening) heeft Grasella Jozefzoon benoemd tot waarnemend directeur Onderzoek en Dienstverlening. Dat maakte hij vrijdag bekend in een circulaire.

Jozefzoon combineert de nieuwe functie met haar recente toetreding tot de Staatsraad, waar zij begin deze maand namens de Nationale Democratische Partij (NDP) zitting heeft genomen. Daarmee vervult zij momenteel twee intensieve rollen binnen het openbaar bestuur.

Eerder, in februari 2021, werd Jozefzoon als directeur van de Wegenautoriteit op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Zowel de raad als de toenmalige minister Riad Nurmohamed waren destijds ontevreden over het gevoerde beleid. Jozefzoon tekende bezwaar aan tegen dit besluit.