Eerste verkeersdode geregistreerd tijdens verkeersveiligheidsmaand

  • August 18, 2025

De verkeersveiligheidsmaand is op tragische wijze begonnen. Gisteravond is de eerste verkeersdode geregistreerd na een zware aanrijding op de kruising van de Coesewijnestraat en de Marowijnestraat.

Rond 18.45 uur botsten een auto en een motorfiets hard op elkaar. De motorrijder raakte daarbij ernstig gewond en werd met spoed per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Omstreeks 19.16 uur maakte de politie van Flora bekend dat het slachtoffer onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden.

De automobilist die de aanrijding veroorzaakte, is door de politie aangehouden.

