Taxichauffeur voor de rechter na aanrijding en mishandeling met houwer

Een taxichauffeur heeft zich afgelopen week voor de rechter moeten verantwoorden wegens een incident aan de Hannaslustweg, waarbij hij wordt verdacht van het aanrijden van een medeweggebruiker en het mishandelen van die persoon met een houwer.

Het slachtoffer verklaarde tijdens de zitting dat de verdachte hem van achteren had aangereden. Toen hij stopte en de chauffeur aansprak op zijn rijgedrag, zou de verdachte uit zijn auto zijn gestapt en met een houwer meerdere slagen hebben toegebracht. Daarbij liep het slachtoffer een handverwonding op, waarvoor hij momenteel onder behandeling is van een orthopeed.

De verdachte ontkende de beschuldigingen en stelde dat juist hij door de tegenpartij was bedreigd met een houwer. Volgens hem klopt de verklaring van het slachtoffer niet.

Uit het strafdossier blijkt dat er nog een andere persoon is die verklaart een soortgelijke ervaring met dezelfde taxichauffeur te hebben gehad. Deze getuige zal op 22 oktober worden gehoord. Tot die tijd blijft de verdachte in hechtenis.