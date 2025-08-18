President Simons kondigt audits en stopzetting gronduitgifte aan

Tijdens de behandeling van de begroting voor dienstjaar 2025 heeft president Jennifer Simons stevige maatregelen aangekondigd om orde op zaken te stellen binnen het overheidsapparaat. Onafhankelijke audit- en accountantsbureaus zullen worden ingeschakeld om de financiële administratie van diverse ministeries door te lichten. Volgens Simons zijn er duidelijke aanwijzingen van corruptie en is een grondige evaluatie noodzakelijk.

Bij ministeries met doorlopende uitkeringsprocessen, zoals Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is dit volgens haar van bijzonder belang. “We moeten de minister beschermen, omdat zij de uitkeringen moet blijven uitvoeren,” benadrukte Simons. Ze voegde eraan toe dat een zorgvuldige vastlegging van de huidige situatie en toekomstige acties essentieel is. Zodra de onderzoeken zijn afgerond, zal de regering hierover transparant communiceren, verzekerde het staatshoofd.

Gronduitgifte onder de loep

Een ander belangrijk besluit is de voorlopige stopzetting van gronduitgiftes. De president maakte duidelijk dat de bevoegdheid hiervoor uitsluitend bij de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) ligt, en niet bij het Kabinet van de President. “De president is niet bevoegd om grond uit te geven,” stelde Simons resoluut.

De regering onderzoekt momenteel alle uitgiftes uit het verleden. Daarbij is gebleken dat veel gevallen niet conform de wet zijn afgehandeld, onder meer doordat verplichte publicaties vaak achterwege bleven. Uitgiftes die correct blijken te zijn, zullen alsnog gepubliceerd worden. In gevallen van onrechtmatige of willekeurige toekenning zullen de wettelijke procedures worden gevolgd.

Met deze maatregelen wil de regering naar eigen zeggen niet alleen orde scheppen, maar ook het vertrouwen in de overheid herstellen.