Eerste advocaat van Inheemse afkomst beëdigd bij Hof van Justitie

In de zittingszaal van het Hof van Justitie werd woensdag een bijzonder moment in de

Surinaamse geschiedenis gemarkeerd. Steven Jakaoemo, jurist van Inheemse (Kali‘na) afkomst,

werd beëdigd en officieel toegelaten als advocaat. “In aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid is

het een eer dat uiteindelijk een jurist van Inheemse afkomst toetreedt tot de advocatuur,” zei

Jakaoemo in zijn dankwoord.

Zijn beëdiging symboliseert meer dan een persoonlijke mijlpaal: Jakaoemo verwees trots naar de

twee inheemse krijgers die het schild vasthouden op het nationale wapen van Suriname. Na de

traditionele eedsaflegging liet hij zich begeleiden door een inheemse geestelijke. “Ooit sambura-

artiest geweest en vandaag sta ik hier als advocaat. Ik ben niet alleen meester in het Surinaams

recht, maar ook in het internationaal vergelijkend recht,” aldus Jakaoemo.

Loopbaan en betrokkenheid

Volgens hofpresident Iwan Rasoelbaks ontwikkelde Jakaoemo zich door de jaren heen tot een

jurist met brede bestuurlijke ervaring. Hij bekleedde functies als parketsecretaris, beleidsadviseur

en later als onderdirecteur Rechtsaangelegenheden bij het ministerie van Justitie en Politie.

Daarbij droeg hij bij aan de ontwikkeling van beleid en wetgeving.

Een belangrijk deel van zijn werk richtte zich op de rechten van Inheemse en tribale volken. Zo

werkte hij mee aan het ontwerpen van tien conceptwetten ter erkenning en bescherming van deze

gemeenschappen. “Daarmee toont hij niet alleen zijn juridische deskundigheid, maar ook zijn

maatschappelijke betrokkenheid en streven naar rechtvaardigheid,” benadrukte Rasoelbaks.

Toegang tot rechtspraak

In zijn speech onderstreepte Jakaoemo dat zijn toelating als advocaat ook een nieuwe kans voor

rechtzoekenden kan betekenen. “Het kan verlichting bieden aan mensen die nauwelijks toegang

hebben tot justitie, vooral wanneer internationaal erkende rechten in ons nationaal rechtssysteem

nog niet afdwingbaar zijn.”

Daarnaast ziet hij mogelijkheden om cliënten te ondersteunen die hun recht willen zoeken bij

internationale instellingen, zoals het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens of het

Caribisch Hof van Justitie.

Met zijn beëdiging voegt Jakaoemo zich niet alleen bij de Surinaamse Orde van Advocaten,

maar schrijft hij ook geschiedenis als de eerste advocaat van Inheemse afkomst in Suriname.