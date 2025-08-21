Eerste advocaat van Inheemse afkomst beëdigd bij Hof van Justitie

In de zittingszaal van het Hof van Justitie werd woensdag een bijzonder moment in de
Surinaamse geschiedenis gemarkeerd. Steven Jakaoemo, jurist van Inheemse (Kali‘na) afkomst,
werd beëdigd en officieel toegelaten als advocaat. “In aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid is
het een eer dat uiteindelijk een jurist van Inheemse afkomst toetreedt tot de advocatuur,” zei
Jakaoemo in zijn dankwoord.
Zijn beëdiging symboliseert meer dan een persoonlijke mijlpaal: Jakaoemo verwees trots naar de
twee inheemse krijgers die het schild vasthouden op het nationale wapen van Suriname. Na de
traditionele eedsaflegging liet hij zich begeleiden door een inheemse geestelijke. “Ooit sambura-
artiest geweest en vandaag sta ik hier als advocaat. Ik ben niet alleen meester in het Surinaams
recht, maar ook in het internationaal vergelijkend recht,” aldus Jakaoemo.
Loopbaan en betrokkenheid
Volgens hofpresident Iwan Rasoelbaks ontwikkelde Jakaoemo zich door de jaren heen tot een
jurist met brede bestuurlijke ervaring. Hij bekleedde functies als parketsecretaris, beleidsadviseur
en later als onderdirecteur Rechtsaangelegenheden bij het ministerie van Justitie en Politie.
Daarbij droeg hij bij aan de ontwikkeling van beleid en wetgeving.
Een belangrijk deel van zijn werk richtte zich op de rechten van Inheemse en tribale volken. Zo
werkte hij mee aan het ontwerpen van tien conceptwetten ter erkenning en bescherming van deze
gemeenschappen. “Daarmee toont hij niet alleen zijn juridische deskundigheid, maar ook zijn
maatschappelijke betrokkenheid en streven naar rechtvaardigheid,” benadrukte Rasoelbaks.
Toegang tot rechtspraak
In zijn speech onderstreepte Jakaoemo dat zijn toelating als advocaat ook een nieuwe kans voor
rechtzoekenden kan betekenen. “Het kan verlichting bieden aan mensen die nauwelijks toegang
hebben tot justitie, vooral wanneer internationaal erkende rechten in ons nationaal rechtssysteem
nog niet afdwingbaar zijn.”
Daarnaast ziet hij mogelijkheden om cliënten te ondersteunen die hun recht willen zoeken bij
internationale instellingen, zoals het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens of het
Caribisch Hof van Justitie.
Met zijn beëdiging voegt Jakaoemo zich niet alleen bij de Surinaamse Orde van Advocaten,
maar schrijft hij ook geschiedenis als de eerste advocaat van Inheemse afkomst in Suriname.