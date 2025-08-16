Terugroeping van tien diplomaten leidt tot politieke ophef in DNA

De terugroeping van tien diplomaten door het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tijdens de

begrotingsbehandeling voor veel commotie gezorgd. Het gaat om vijf ambassadeurs, een consul-

generaal en vier gedetacheerden, afkomstig van de diplomatieke posten in India, China,

Washington, Den Haag en Curaçao. De diplomaten, allen verbonden aan de VHP, werden in de

periode januari tot mei 2025 door toenmalig minister Albert Ramdin teruggeroepen naar

Suriname.

Wat deze beslissing extra beladen maakt, is dat het ministerie tot nu toe geen uitleg heeft

gegeven over de reden van hun terugroeping, terwijl er ook niet in hun waarneming is voorzien.

De huidige minister, Arnold Bouva, liet weten dat het verblijf van de diplomaten in Suriname de

staat enkele tienduizenden Amerikaanse dollars heeft gekost. De kosten betroffen onder meer

businessclass-tickets, verblijf, handgeld en bijkomende uitgaven.

Politieke vragen en druk op de minister

In het parlement leidde de kwestie tot indringende vragen. Hoewel Bouva weigerde namen te

noemen, maakte hij door het opsommen van de diplomatieke posten en zijn opmerkingen

duidelijk dat het ging om VHP-diplomaten. Daarmee werd de verdenking gevoed dat de

terugroeping mogelijk verband hield met de verkiezingscampagne van de partij.

NDP-fractielid Ebu Jones drong er bij de minister op aan niet lijdzaam toe te zien en volledige

openheid van zaken te geven. Bouva stelde echter dat hij geen bewijzen heeft dat de

teruggeroepen diplomaten een rol hebben gespeeld in de campagne. “Ik heb daar nog geen

bewijzen voor, maar u hebt de politieke neus,” zei de minister, waarmee hij de speculaties niet

geheel wegnam.

Overleg met de president

Bouva benadrukte dat hij als minister van Buitenlandse Zaken ook verantwoording schuldig is

aan president Jennifer Simons. Hij gaf aan dat hij eerst met haar in overleg zal treden voordat hij

de volledige informatie openbaar maakt. “Ik kan onmogelijk als minister van Buitenlandse

Zaken zinspelen op zaken die in de media zijn verschenen. Als minister draag ik directe

verantwoordelijkheid en bevoegdheid,” aldus Bouva.

De kwestie blijft voorlopig onduidelijk en zorgt voor politieke spanning in De Nationale

Assemblée, waar zowel coalitie- als oppositieleden aandringen op volledige transparantie rond

de terugroeping van de diplomaten.