Marron- en inheemse leiders bundelen krachten in gesprek met president Simons

Een gezamenlijke delegatie van Marron- en inheemse granmans en vertegenwoordigers van

Afro-Surinamers, verenigd in Fiti Makandra, heeft vrijdag een ontmoeting gehad met president

Jennifer Simons. Tijdens het overleg op het Kabinet van de President stonden samenwerking,

zelfbeschikking en bescherming van gemeenschapsgronden centraal. De bundeling van de

groepen is erop gericht gezamenlijk op te treden en de belangen van hun gemeenschappen

krachtiger te behartigen.

President Simons sprak haar waardering uit voor deze eenheid. Zij benadrukte dat samenwerking

en eensgezindheid belangrijke voorwaarden zijn om middelen en projecten vanuit de overheid

beschikbaar te stellen. Over de discussie rond grondenrechten verduidelijkte zij dat er

misinformatie circuleert: de huidige wet betreft enkel de aanwijzing van beschermde gebieden en

is een tijdelijke maatregel in afwachting van definitieve regelgeving. Daarbij moet worden

voorkomen dat concessies worden uitgegeven zonder medeweten van dorpen.

Granman Lesley Valentijn (Matawai) wees op het belang van zorgvuldige communicatie.

Volgens hem moet informatie via de juiste kanalen naar de dorpen stromen, zodat onbevoegden

niet namens de gemeenschappen optreden. Hij riep de president op om, ook zonder fysieke

aanwezigheid, nauw betrokken te blijven bij de leefgemeenschappen in het binnenland.

Pleidooi voor samenwerking en erkenning

Granman Albert Aboikoni (Saramaccaners) onderstreepte dat de granmans bewust de handen

ineenslaan vanwege zorgwekkende ontwikkelingen in hun leefgebieden. Hij verwees naar de

historische context van slavernij, kolonialisme en landonteigening, en stelde dat de wetgeving

hier onvoldoende recht aan doet. Aboikoni riep op tot eenheid, vergeving en verzoening, en

kondigde aan dat de gezamenlijke groepen op 17 augustus 2025 zullen reageren op de

aangeboden excuses voor het slavernijverleden.

Kapitein Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in

Suriname (VIDS), benadrukte dat inheemse gemeenschappen nog steeds te maken hebben met

onduidelijkheid rond grondenrechten. Volgens haar worden er concessies verleend zonder

overleg, wat leidt tot spanningen in onder meer Pikin Saron en Powakka. Zij pleitte voor

wettelijke erkenning en bescherming van inheemse grondenrechten en voor een transparant

besluitvormingsproces.

Ook voorzitter Wilgo Ommen van de Federatie van de Paraplantages kaartte problemen aan.

Volgens hem worden in zijn regio gronden uitgegeven zonder overleg met bewoners die

jarenlang hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving. Hij wees

erop dat eenzelfde situatie zich voordoet in Coronie.

Met de ontmoeting tussen president Simons en Fiti Makandra lijkt een nieuwe fase van dialoog

en samenwerking te zijn ingeluid, waarin traditionele leiders en de overheid samen zoeken naar

structurele oplossingen voor de toekomst van de binnenlandse en inheemse gemeenschappen.