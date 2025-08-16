DNA roept regering op tot doorlichting van ministeries en parastatalen

De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdagavond een motie aangenomen waarin de regering

wordt opgeroepen een technisch team samen te stellen dat alle ministeries en parastatale

instellingen moet doorlichten. Gevallen die wijzen op mogelijke corruptie dienen te worden

doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) voor gerechtelijke vervolging. De motie,

ingediend door de coalitie, werd aangenomen met 30 stemmen voor en 11 tegen.

De motie bepaalt tevens dat tegen functionarissen die wettelijke bepalingen hebben overtreden,

gepaste maatregelen moeten worden getroffen op grond van de Personeelswet. De oproep volgde

na talrijke vragen in DNA over misstanden bij verschillende ministeries.

Aanleiding: misstanden en verspilling

In de overwegingen van de aangenomen motie werden meerdere kwesties opgesomd:

Onregelmatigheden bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Op het ministerie van Openbare Werken (OW) zouden materialen en eigendommen bij

burgers en ondernemers zijn terechtgekomen.

Niet-transparante en onduidelijke aanbestedingsprocedures, vooral bij infrastructurele

projecten op OW en LVV.

Achtergelaten en onafgemaakte projecten, waaronder de weg South Drain–Apoera en de

brug over de Kaboerikreek.

Het “friends-and-family”-beleid dat de samenleving ernstig heeft geschaad en de

begroting zwaar heeft belast.

Onnodige uitgaven en verspilling van staatsmiddelen onder het beleid van het Kabinet

van de President in de vorige periode.

Afgewezen motie VHP

Naast de aangenomen motie diende de VHP-fractie een eigen motie in. Daarin werd de regering

gevraagd om de lopende onderzoeken op zo kort mogelijke termijn af te ronden en – indien

nodig – de justitiële instanties in te schakelen. Deze motie werd echter verworpen met 11

stemmen voor en 30 tegen.

De VHP wees erop dat de onvolledige informatie die de regering tot nu toe heeft verstrekt, het

imago van functionarissen en instituten schaadt. In het belang van goed bestuur en transparantie

drong de fractie daarom aan op spoedige en zorgvuldige afronding van de onderzoeken.

Met de aangenomen motie heeft de coalitie de druk opgevoerd om structureel orde op zaken te

stellen binnen de overheid, terwijl de oppositie aandringt op meer transparantie en snelheid bij de

lopende onderzoeken.