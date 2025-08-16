DNA roept regering op tot doorlichting van ministeries en parastatalen

De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdagavond een motie aangenomen waarin de regering
wordt opgeroepen een technisch team samen te stellen dat alle ministeries en parastatale
instellingen moet doorlichten. Gevallen die wijzen op mogelijke corruptie dienen te worden
doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) voor gerechtelijke vervolging. De motie,
ingediend door de coalitie, werd aangenomen met 30 stemmen voor en 11 tegen.
De motie bepaalt tevens dat tegen functionarissen die wettelijke bepalingen hebben overtreden,
gepaste maatregelen moeten worden getroffen op grond van de Personeelswet. De oproep volgde
na talrijke vragen in DNA over misstanden bij verschillende ministeries.
Aanleiding: misstanden en verspilling
In de overwegingen van de aangenomen motie werden meerdere kwesties opgesomd:
- Onregelmatigheden bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
- Op het ministerie van Openbare Werken (OW) zouden materialen en eigendommen bij
burgers en ondernemers zijn terechtgekomen.
- Niet-transparante en onduidelijke aanbestedingsprocedures, vooral bij infrastructurele
projecten op OW en LVV.
- Achtergelaten en onafgemaakte projecten, waaronder de weg South Drain–Apoera en de
brug over de Kaboerikreek.
- Het “friends-and-family”-beleid dat de samenleving ernstig heeft geschaad en de
begroting zwaar heeft belast.
- Onnodige uitgaven en verspilling van staatsmiddelen onder het beleid van het Kabinet
van de President in de vorige periode.
Afgewezen motie VHP
Naast de aangenomen motie diende de VHP-fractie een eigen motie in. Daarin werd de regering
gevraagd om de lopende onderzoeken op zo kort mogelijke termijn af te ronden en – indien
nodig – de justitiële instanties in te schakelen. Deze motie werd echter verworpen met 11
stemmen voor en 30 tegen.
De VHP wees erop dat de onvolledige informatie die de regering tot nu toe heeft verstrekt, het
imago van functionarissen en instituten schaadt. In het belang van goed bestuur en transparantie
drong de fractie daarom aan op spoedige en zorgvuldige afronding van de onderzoeken.
Met de aangenomen motie heeft de coalitie de druk opgevoerd om structureel orde op zaken te
stellen binnen de overheid, terwijl de oppositie aandringt op meer transparantie en snelheid bij de
lopende onderzoeken.