Begroting 2025 unaniem aangenomen door De Nationale Assemblee

De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdag de begroting voor 2025 unaniem goedgekeurd.

Alle 41 aanwezige leden, inclusief de fractie van de VHP, stemden vóór. Met de goedkeuring

wordt een belangrijke stap gezet in het aanpakken van de nationale uitdagingen.

De begroting voorziet in een tekort van SRD 13,137 miljard, gelijk aan 8% van het bruto

binnenlands product (bbp). De inkomsten worden geraamd op SRD 55,646 miljard, terwijl de

uitgaven uitkomen op SRD 68,783 miljard.

Belangrijke kanttekeningen

President Jennifer Simons benadrukte tijdens de behandeling dat de stijging van het tekort niet

betekent dat de regering “veel meer” heeft begroot. Volgens haar is er slechts tot augustus

gebudgetteerd, waarmee duidelijk werd dat de eerdere begroting van de vorige regering een

vertekend beeld gaf.

De regering diende vrijdag nogmaals een nota van wijziging in. Waar aanvankelijk een tekort

van SRD 11,5 miljard werd voorzien, zijn de bedragen tijdens de behandeling verder bijgesteld.

Het gaat hierbij niet om nieuw beleid voor de resterende maanden van het jaar. Vooral de post

lonen en salarissen drukt zwaar op de begroting. Dankzij de goedkeuring kunnen de salarissen

deze maand tijdig worden uitbetaald.

Snel en zakelijk debat

Vicepresident Gregory Rusland sprak van een record: zelden is een begroting binnen vier dagen

behandeld en aangenomen, terwijl dit proces normaal twee weken in beslag neemt. Volgens

Rusland verliep het debat overwegend zakelijk en constructief. Zowel coalitie als oppositie

droegen bij aan een vlotte afronding.

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin wees erop dat president Simons met haar uitleg belangrijke

duidelijkheid heeft gegeven en benadrukte dat de unanieme goedkeuring vertrouwen uitstraalt

richting de samenleving.

Waardering voor samenwerking

De regering en de coalitie spraken hun waardering uit voor de unanieme steun in DNA. De

gezamenlijke aanpak tussen regering en volksvertegenwoordiging wordt gezien als een

belangrijke stap in het verder stabiliseren van de overheidsfinanciën en het uitvoeren van

noodzakelijk beleid in 2025.