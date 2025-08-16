Amerikaanse ambassadeur Faucher spreekt met president Simons over intensivering samenwerking

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Faucher, heeft donderdag zijn eerste officiële

bezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Tijdens het gesprek stonden de verdieping van

de bilaterale samenwerking en gezamenlijke kansen op het gebied van economische

ontwikkeling, educatieve uitwisselingen en veiligheid centraal.

Volgens Faucher kwamen diverse sectoren aan bod, waaronder het aantrekken van Amerikaanse

bedrijven, programma’s voor studentenuitwisseling en bredere partnerschappen om de

economische groei van Suriname te stimuleren. Hij benadrukte dat de relatie tussen Suriname en

de Verenigde Staten sterk is en dat de samenwerking onverminderd zal worden voortgezet. “Er

zijn verschillende gebieden waarop we verder kunnen samenwerken. Ik ben zeer optimistisch

over de huidige samenwerking met Suriname,” aldus de ambassadeur.

Tijdens het onderhoud ging Faucher tevens in op de geschiedenis en de rol van het Amerikaanse

ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werd gesproken over de 50e herdenking van de

Staatkundige Onafhankelijkheid. De ambassadeur gaf aan dat de VS zullen bekijken hoe zij een

bijdrage kunnen leveren aan de Srefidensi-vieringen van dit jaar.

President Simons verwelkomde het voornemen om de bilaterale relatie verder te versterken.

Beide partijen spraken hun vertrouwen uit dat de samenwerking in de komende periode nieuwe

impulsen zal krijgen.