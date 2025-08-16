Amerikaanse ambassadeur Faucher spreekt met president Simons over intensivering samenwerking

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Faucher, heeft donderdag zijn eerste officiële
bezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Tijdens het gesprek stonden de verdieping van
de bilaterale samenwerking en gezamenlijke kansen op het gebied van economische
ontwikkeling, educatieve uitwisselingen en veiligheid centraal.
Volgens Faucher kwamen diverse sectoren aan bod, waaronder het aantrekken van Amerikaanse
bedrijven, programma’s voor studentenuitwisseling en bredere partnerschappen om de
economische groei van Suriname te stimuleren. Hij benadrukte dat de relatie tussen Suriname en
de Verenigde Staten sterk is en dat de samenwerking onverminderd zal worden voortgezet. “Er
zijn verschillende gebieden waarop we verder kunnen samenwerken. Ik ben zeer optimistisch
over de huidige samenwerking met Suriname,” aldus de ambassadeur.
Tijdens het onderhoud ging Faucher tevens in op de geschiedenis en de rol van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werd gesproken over de 50e herdenking van de
Staatkundige Onafhankelijkheid. De ambassadeur gaf aan dat de VS zullen bekijken hoe zij een
bijdrage kunnen leveren aan de Srefidensi-vieringen van dit jaar.
President Simons verwelkomde het voornemen om de bilaterale relatie verder te versterken.
Beide partijen spraken hun vertrouwen uit dat de samenwerking in de komende periode nieuwe
impulsen zal krijgen.