Twaalf politieagenten veroordeeld voor mishandeling arrestanten Geyersvlijt

Twaalf politieagenten zijn woensdag door kantonrechter Maureen Dayala veroordeeld voor

mishandeling van arrestanten in het cellenhuis Geyersvlijt. De straffen variëren, maar elf van hen

kregen elk 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 11 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het

voorarrest. Ook kregen zij een proeftijd van twee jaar en een geldboete van SRD 5.000, te

voldoen binnen drie maanden. Bij niet-betaling volgt één maand hechtenis, zonder dat dit de

betalingsplicht opheft.

De leider van de groep, inspecteur T., destijds hoofd van de Dienst Toezicht Cellenhuizen, kreeg

een soortgelijke celstraf, maar met een geldboete van SRD 7.500. Bij niet-betaling riskeert hij

twee maanden hechtenis. Omdat de meeste straffen grotendeels voorwaardelijk zijn en de

agenten al enkele weken in voorarrest hebben gezeten, blijven zij op vrije voeten. Twee agenten

werden vrijgesproken.

Volgens de rechter is geweld tegen arrestanten ontoelaatbaar. Uit getuigenverklaringen,

camerabeelden, medische rapporten en foto’s bleek dat de agenten tijdens een celcontrole

voedsel, medicijnen en andere spullen van arrestanten onbruikbaar maakten. Daarbij werden

enkele arrestanten fysiek mishandeld, waardoor zij in het ziekenhuis belandden. De agenten

verklaarden dat zij zochten naar een wapen en andere verboden voorwerpen, maar dat arrestanten

niet meewerkten.