Acute geldnood bij Justitie & Politie: SRD 312 miljoen aan oude rekeningen blijft onbetaald

Het ministerie van Justitie & Politie kampt met een ernstige financiële crisis. Minister Harish

Monorath meldde woensdag in De Nationale Assemblee dat sinds 2015 ruim SRD 312 miljoen

aan facturen, waarvoor al reçu’s zijn uitgeschreven, nog altijd niet is betaald. Het gevolg:

leveranciers stoppen hun diensten, en geplande projecten dreigen te stranden.

Volgens Monorath zijn er twee categorieën openstaande rekeningen:

Met krediet en reçu’s – Facturen waarvoor budget en reçu’s zijn toegekend, maar

waarvan het ministerie van Financiën & Planning de bedragen nog niet heeft

overgemaakt. Zonder beschikbaar krediet – Facturen waarvoor geen begrotingsmiddelen beschikbaar

zijn, waardoor geen reçu’s kunnen worden uitgeschreven en betalingen uitblijven.

De gevolgen zijn fors: leveranciers eisen koerscompensatie, accepteren geen nieuwe

bestelbonnen meer en dreigen naar de rechter te stappen. Cruciale diensten zoals lijkentransport,

brandstofvoorziening en tolkenwerkzaamheden lopen gevaar. Onderhoud aan dienstvoertuigen

ligt grotendeels stil en voor arrestantenvoeding is slechts de helft van het benodigde budget

beschikbaar.

Voor de resterende maanden van dit jaar heeft het ministerie circa SRD 170 miljoen nodig om

essentiële uitgaven te dekken, waaronder:





Voeding voor arrestanten Brandstof Voertuigonderhoud Huur van panden Tolken- en vertaalkosten Rekeningen van het Korps Politie Suriname Jubilea en jubilarissen (SRD 15-20 miljoen voor alle korpsen en het dienstonderdeel

Justitie, inclusief gepensioneerden)

Monorath heeft Financiën & Planning om extra autorisatie gevraagd, waarbij hij een verhoging

van de middelen naar SRD 70 miljoen bepleit in plaats van de huidige SRD 30 miljoen.

Onderbouwende stukken zijn inmiddels aangeboden aan de vaste commissie Justitie & Politie in

DNA.

“Als wij dit niet krijgen, gaan we in problemen komen met onze dienstverlening,” waarschuwde

de minister.