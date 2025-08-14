Toerismesector versnelt plannen: Suriname mikt op 10% BBP en 500.000 bezoekers in drie jaar

Vertegenwoordigers uit de publieke en private toerismesector hebben woensdag op het Kabinet

van de President afspraken gemaakt om het toerismebeleid te versnellen. De Suriname Tourism

Authority (STA) wordt versneld operationeel gemaakt en er komt een speciale voortgangsunit.

Het doel: binnen drie jaar moet de sector goed zijn voor 10% van het Bruto Binnenlands Product

en 500.000 bezoekers per jaar.

Tijdens de bijeenkomst gaven het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, de STA

en het Planbureau presentaties over de stand van zaken en de geplande stappen.

Toerismedirecteur Rabin Boeddha benadrukte dat de basis al is gelegd: “De wetten zijn er, het

plan voor de STA is klaar, en het businessplan ligt op tafel. Er moeten alleen nog enkele

uitvoeringsbesluiten worden goedgekeurd. De president wil dat er binnen korte tijd tastbare

resultaten zichtbaar zijn.” Volgens hem heeft de coronapandemie voor een tijdelijke terugval

gezorgd, maar zijn inmiddels nieuwe bedrijven opgestart.

Een nieuwe voortgangsunit zal dagelijks de ontwikkelingen volgen totdat de STA volledig

operationeel is. “Binnen enkele maanden moeten er al zichtbare verbeteringen zijn,” aldus

Boeddha. Rachel Pinas, toerisme-adviseur op het Kabinet van de President, voegde toe: “We

willen op korte termijn verbeteringen zien en tegelijk werken aan structurele veranderingen. Het

doel is om binnen drie jaar weer een half miljoen bezoekers te halen.”

Pinas benadrukte dat toerisme momenteel ongeveer 6,8% bijdraagt aan het BBP. Het streven is

om dit aandeel binnen drie jaar te verhogen naar 10%. Volgens haar wil het staatshoofd dat

Suriname zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk, veilig en schoon land voor toeristen.

De brede vertegenwoordiging bij de bijeenkomst – waaronder de Suriname Hospitality and

Tourism Association, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse

Fabrikanten, opleidingsinstituten en toerisme-experts – toont volgens Pinas aan dat er breed

draagvlak bestaat voor de plannen.