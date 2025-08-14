Parlement eist ingrijpen: onderwijsbudget moet omhoog naar regionale norm

In De Nationale Assemblée klonken woensdag geschokte en bezorgde reacties na de presentatie

van een voorlopige ‘onderwijsscan’ door minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en

Cultuur. Vrijwel alle fracties pleitten voor een speciale themavergadering direct na de

begrotingsbehandeling, gevolgd door een onderwijscongres met het onderwijsveld en

deskundigen.

Uit de presentatie bleek dat Suriname structureel te weinig investeert in onderwijs. Terwijl de

regionale norm tussen de 15 en 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ligt, blijft

Suriname daar al jaren ruim onder. Voor 2025 is het slechts afgerond 10 procent. Het ministerie

beschikt over een budget van SRD 6,6 miljard, goed voor 9 procent van de totale staatsbegroting.

Daarvan gaat 90 procent naar personeelskosten, voornamelijk salarissen van leerkrachten,

waardoor er nauwelijks ruimte is voor beleidsinvesteringen.

Tot verbazing van het parlement gaf Currie aan dat zijn begroting het onderwijs “bij lange na niet

bereikbaar en toegankelijk” maakt voor alle kinderen in het land. Het grootste deel van het

huidige budget is bovendien al gealloceerd voor verplichtingen die stammen uit de vorige

regeringsperiode, waardoor nieuwe beleidsmaatregelen nauwelijks uitvoerbaar zijn.

De minister schetste ook dat het onderwijs in het binnenland een achterstand van bijna 50 jaar

kent. Daarbij is de motivatie van leerkrachten sterk afgenomen, zowel door financiële problemen

als een gebrek aan maatschappelijke waardering. Toch garandeerde hij dat alle scholen – ook in

het binnenland – op 1 oktober openen. Er is een schema opgesteld om leerkrachten uit het

binnenland op te halen, en voor docenten die daar werken moeten extra incentives worden

ontwikkeld.

BEP-fractieleider Ronny Asabina noemde de situatie “een enorme schande” en wees erop dat de

problemen al jaren bekend zijn. DNA-voorzitter Ashwin Adhin sloot zich aan bij de roep om

structurele hervormingen en stelde dat het onderwijsbudget naar minimaal 15 procent van het

bbp moet worden verhoogd. Hij riep onderwijsprofessionals op om deel te nemen aan de

geplande themavergadering en het congres.

Vicepresident Gregory Rusland zegde toe dat de regering bereid is mee te werken aan

verbeteringen en de oproep van het parlement serieus te nemen. Vanuit de zaal kwamen ook

suggesties om de financiële achterstanden snel weg te werken en de motivatie van leerkrachten te

vergroten. NPS-parlementariër Jerrel Pawiroredjo stelde concreet voor dat regering en parlement

zich nu al committeren om een aanzienlijk deel van toekomstige staatsinkomsten te investeren in

de hervorming van het onderwijs.

Minister Currie sloot af met de belofte dat zijn beleid een totaal nieuwe benadering zal volgen:

“Niemand, van nergens, moet of zal worden achtergelaten.”