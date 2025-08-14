Gewapende en gemaskerde overvallers slaan toe aan Gompertstraat

In de vroege ochtend van gisteren heeft zich aan de Gompertstraat een gewapende overval

voorgedaan. De politie trof ter plaatse meerdere lege hulzen aan, die in beslag zijn genomen voor

verder onderzoek.

Volgens verkregen informatie drongen vier gewapende en gemaskerde mannen een woning met

aangrenzende winkel binnen. Zij bedreigden de aanwezigen met vuistvuurwapens en maakten

een tot dusver onbekende buit.

Op het moment van de overval bevonden zich zes personen in het pand. Niemand raakte

gewond, maar één van de aanwezigen werd door de daders gekneveld achtergelaten. Na hun

daad wisten de overvallers te ontkomen.