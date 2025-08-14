Gewapende en gemaskerde overvallers slaan toe aan Gompertstraat

  • August 14, 2025

In de vroege ochtend van gisteren heeft zich aan de Gompertstraat een gewapende overval
voorgedaan. De politie trof ter plaatse meerdere lege hulzen aan, die in beslag zijn genomen voor
verder onderzoek.

Volgens verkregen informatie drongen vier gewapende en gemaskerde mannen een woning met
aangrenzende winkel binnen. Zij bedreigden de aanwezigen met vuistvuurwapens en maakten
een tot dusver onbekende buit.

Op het moment van de overval bevonden zich zes personen in het pand. Niemand raakte
gewond, maar één van de aanwezigen werd door de daders gekneveld achtergelaten. Na hun
daad wisten de overvallers te ontkomen.

