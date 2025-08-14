IDB: Besluit over Van ’t Hogerhuysstraat ligt bij regering, maar bank houdt zich aan eigenregels

President Ilan Goldfajn van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft tijdens een

gezamenlijke persconferentie met president Jennifer Simons verklaard dat de bank het

uiteindelijke besluit van de Surinaamse regering in de kwestie rond het Van ’t Hogerhuysstraat-

project zal respecteren. Wel benadrukte hij dat de IDB gebonden is aan haar eigen interne wetten

en procedures.

“Wij respecteren de soevereiniteit van het land en zullen het besluit respecteren, wat de

consequenties daarvan ook mogen zijn,” aldus Goldfajn. Over de termijn waarop de regering een

besluit neemt, gaf president Simons geen duidelijkheid. Goldfajn merkte op dat sommige

beslissingen snel worden genomen en andere minder snel, maar ging niet in op de mogelijke

gevolgen van het Surinaamse besluit.

Het infrastructurele project aan de Van ’t Hogerhuysstraat, met een waarde van US$ 23 miljoen,

werd gegund aan Kuldipsingh Infra NV. Na een juridische procedure, aangespannen door

concurrent Baitali NV die de gunning betwistte, oordeelde de rechter dat het besluit moest

worden ingetrokken en opnieuw geëvalueerd. De staat tekende aanvankelijk hoger beroep aan,

maar trok dit terug na de machtswisseling.

In een brief aan minister Stephan Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening

waarschuwde de IDB dat de financiering in gevaar zou komen als het rechterlijk vonnis werd

nageleefd. De bank adviseerde om door te gaan met de reeds gegunde opdracht aan Kuldipsingh

Infra.