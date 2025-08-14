OM eist 18 jaar cel voor doden en verbergen lichaam partner

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft achttien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 41-jarige

L.D.S.L.C., die wordt verdacht van het doden van zijn 35-jarige partner M.D.L.R.R. in

september 2024 en het verbergen van haar lichaam.

Volgens de officier van justitie staat vast dat de verdachte op 16 september 2024 in hun woning

aan de H.J. Benjaminstraat zijn partner om het leven bracht. Camerabeelden tonen dat het

slachtoffer die avond samen met de verdachte thuiskwam en daarna niet meer in leven is gezien.

In de vroege ochtend werd een beveiligingscamera weggedraaid. Kort daarna werd de verdachte

gefilmd terwijl hij met een object dat leek op een menselijk bovenlichaam naar de garage liep en

vervolgens met een voertuig vertrok.

Twee dagen later, op 18 september 2024, werd het lichaam van het slachtoffer gevonden aan de

Paul Breeveldstraat. Pathologisch onderzoek wees uit dat zij door manuele wurging was

overleden. Onder haar nagels werd DNA van de verdachte aangetroffen, en op zijn lichaam

werden krabsporen vastgesteld. In zowel de woning als het voertuig van de verdachte werden

bovendien bloedsporen gevonden.

Kort na het overlijden verpandde de verdachte sieraden van het slachtoffer bij een

goudopkoopbedrijf. Het OM ziet dit, samen met de overige bewijsmiddelen, als een poging om

sporen uit te wissen en de misdaad te verhullen.

De officier benadrukte dat de verdachte het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven heeft

gebracht op een plek waar zij zich veilig had moeten voelen, en haar lichaam daarna zonder

respect achterliet.

Naast de gevangenisstraf vorderde het OM de verbeurdverklaring van een pandbewijs ter waarde

van US$ 1.725, de teruggave van persoonlijke bezittingen aan de verdachte, afgifte van het

voertuig aan de rechtmatige eigenaar en teruggave van de sieraden aan de nabestaanden van het

slachtoffer.