OM eist 18 jaar cel voor doden en verbergen lichaam partner

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft achttien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 41-jarige
L.D.S.L.C., die wordt verdacht van het doden van zijn 35-jarige partner M.D.L.R.R. in
september 2024 en het verbergen van haar lichaam.
Volgens de officier van justitie staat vast dat de verdachte op 16 september 2024 in hun woning
aan de H.J. Benjaminstraat zijn partner om het leven bracht. Camerabeelden tonen dat het
slachtoffer die avond samen met de verdachte thuiskwam en daarna niet meer in leven is gezien.
In de vroege ochtend werd een beveiligingscamera weggedraaid. Kort daarna werd de verdachte
gefilmd terwijl hij met een object dat leek op een menselijk bovenlichaam naar de garage liep en
vervolgens met een voertuig vertrok.
Twee dagen later, op 18 september 2024, werd het lichaam van het slachtoffer gevonden aan de
Paul Breeveldstraat. Pathologisch onderzoek wees uit dat zij door manuele wurging was
overleden. Onder haar nagels werd DNA van de verdachte aangetroffen, en op zijn lichaam
werden krabsporen vastgesteld. In zowel de woning als het voertuig van de verdachte werden
bovendien bloedsporen gevonden.
Kort na het overlijden verpandde de verdachte sieraden van het slachtoffer bij een
goudopkoopbedrijf. Het OM ziet dit, samen met de overige bewijsmiddelen, als een poging om
sporen uit te wissen en de misdaad te verhullen.
De officier benadrukte dat de verdachte het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven heeft
gebracht op een plek waar zij zich veilig had moeten voelen, en haar lichaam daarna zonder
respect achterliet.
Naast de gevangenisstraf vorderde het OM de verbeurdverklaring van een pandbewijs ter waarde
van US$ 1.725, de teruggave van persoonlijke bezittingen aan de verdachte, afgifte van het
voertuig aan de rechtmatige eigenaar en teruggave van de sieraden aan de nabestaanden van het
slachtoffer.