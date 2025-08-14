SPSB-zaak opnieuw uitgesteld: Kromosoeto blijft in voorlopige hechtenis

De behandeling van de strafzaken in de zogenoemde SPSB-zaak (Surinaamse Postspaarbank) is
vanochtend niet doorgegaan vanwege bijzondere omstandigheden aan de zijde van rechter
Iswardath Sonai. De rechtbank heeft de zaken verplaatst naar 5 november, waardoor ex-SPSB-
directeur Ginmardo Kromosoeto voorlopig in detentie blijft. Hij zit inmiddels al meer dan twee
jaar in voorarrest.
Kromosoeto’s advocaat, Murwin Dubois, had eerder gevraagd om opheffing van de voorlopige
hechtenis en onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt. Het Openbaar Ministerie heeft echter acht
jaar gevangenisstraf geëist tegen de voormalige bankdirecteur.
In de tweede fase van het onderzoek naar vermoedelijke corruptie en fraude bij de SPSB in de
periode 2018–2020 zijn zestien verdachten in beeld, waaronder prominente personen uit de
politiek, het bedrijfsleven en andere sectoren. Ook de behandeling van hun zaken is verplaatst
naar 5 november.