Parlement wil speciale sessie over machtspositie en dividendbeleid Staatsolie

Tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag uitte NDP-fractievoorzitter en commissievoorzitter

Rabin Parmessar zijn zorgen over de dominante positie van Staatsolie bij het beheer van

Surinames natuurlijke hulpbronnen. Samen met fractiegenoot Raymond Sapoen pleit hij voor een

aparte themavergadering over het staatsbedrijf.

Volgens Parmessar heeft Staatsolie niet alleen de leiding over olie- en gaswinning, maar ook over

de goudsector via Surinames aandelen in IamGold en Newmont, en over de

elektriciteitsvoorziening door het beheer van de Afobaka-stuwdam. Hij plaatste vraagtekens bij

de hoogte van de dividenduitkeringen aan de staat, die als enige aandeelhouder geldt.

Uit de cijfers die Parmessar presenteerde blijkt dat de dividenduitkering in 2023 nog US$ 10,202

miljard bedroeg, maar in 2024 daalde naar US$ 9,887 miljard. Tot juni 2025 staat het bedrag op

US$ 4,725 miljard. De fractieleider benadrukte dat de internationale goud- en olieprijzen in 2024

hoger lagen dan in 2023, wat de daling volgens hem des te opmerkelijker maakt.

Sapoen sloot zich hierbij aan en wees erop dat de schuldenlast van staatsbedrijven invloed heeft

op de totale staatsbegroting. Toch ziet hij dit niet duidelijk terug in de begrotingsstukken van het

ministerie van Financiën en Planning. “Er is behoefte aan een aparte bespreking om helderheid te

krijgen,” aldus Sapoen.

Parmessar benadrukte dat het parlement meer inzicht moet krijgen in de interne bedrijfsvoering

van Staatsolie, waaronder de berekening van de kostprijs van olie. “We hebben daarover nog

nooit een presentatie gehad,” stelde hij.

Ook andere parlementariërs vroegen om speciale vergaderingen over onderwerpen zoals de

‘government take’, gronduitgifte, volksgezondheid, de Open-Markt-Operaties van de Centrale

Bank en de btw-heffing. Assembleevoorzitter Ashwin Adhin gaf aan dat deze thema’s prioriteit

krijgen en dat de regering hier meer duidelijkheid over moet verschaffen.