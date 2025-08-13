Kritische geluiden in eerste ronde begrotingsbehandeling 2025

Tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling 2025, die dinsdag plaatsvond, klonk felle

kritiek op onder meer het onderwijsbeleid, de volksgezondheid en misstanden bij diverse

ministeries, waaronder Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken. Het parlement wil

duidelijkheid over hoe het begrotingstekort van SRD 11,5 miljard zal worden gefinancierd.

Uit de analyse van commissievoorzitter Rabin Parmessar blijkt dat bijna de helft van de

begroting opgaat aan lonen, salarissen, rente en aflossingen. Hij wees erop dat bij meerdere

ministeries en instanties de begroting via nota’s van wijziging fors is verhoogd ten opzichte van

het voorstel dat eerder door oud-president Chan Santokhi werd ingediend. Zo steeg het budget

van het Hof van Justitie met 117% en dat van het Openbaar Ministerie (OM) zelfs met 196%.

Deze forse toename is vooral het gevolg van de Wet geldelijke voorzieningen rechterlijke macht,

waarbij de financiële vergoedingen met terugwerkende kracht zijn aangepast.

Volgens Parmessar leiden deze budgetstijgingen echter niet automatisch tot betere kwaliteit of

meer efficiëntie. Vooral het OM kreeg kritiek: “Het vervolgingsapparaat krijgt zoveel geld, maar

zien wij daar ook betere prestaties of meer duidelijkheid voor terug?” stelde hij.

Ook op onderwijsgebied waren er scherpe opmerkingen. Meerdere leden hekelden het besluit om

de examennormen voor het twaalfde leerjaar te verruimen terwijl de examens al waren

afgenomen. Het lage slagingspercentage wordt hiermee slechts deels gecompenseerd, doordat

meer leerlingen nu in aanmerking komen voor de herexamens op 25 augustus. Er is daarom

gevraagd om een aparte themavergadering over het onderwijs.

Daarnaast uitte NDP-assembleelid Tashana Lösche zorgen over vermeende misstanden bij het

ministerie van Regionale Ontwikkeling. Zij wacht de reactie van minister Miquella Huur af

voordat zij verdere details deelt. Ook werd vraagtekens gezet bij de verlaging van de begrotingen

van Volksgezondheid en Openbare Werken, terwijl daar de problemen groot blijven.

Opvallend is dat het parlement er dit jaar voor het eerst in slaagde om de eerste ronde van de

begrotingsbehandeling in één dag af te ronden. Zowel coalitie als oppositie werkten hieraan mee.

De regering zal vanmiddag antwoorden geven op de gestelde vragen.