Suriname en IDB versterken samenwerking met miljard dollar programma

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de regering van Suriname hebben dinsdag

hun eerste bilaterale overleg gehouden, waarmee volgens IDB-president Ilan Goldfajn een

nieuwe fase in de samenwerking is ingeluid. Tijdens het gesprek werd bevestigd dat de IDB een

lening van US$ 500 miljoen beschikbaar stelt voor het lopende landenprogramma van Suriname.

Indien nodig kan dat bedrag worden verdubbeld met een aanvullende US$ 500 miljoen.

Daarnaast ontvangt Suriname een schenking van US$ 13 miljoen voor technische en

institutionele ondersteuning.

Goldfajn, die op werkbezoek is in Suriname, benadrukte de lange en hechte samenwerking

tussen beide partijen en de intentie om die te continueren. De middelen zijn volgens hem bedoeld

om Suriname te helpen bij de uitvoering van zijn ontwikkelingsplannen.

President Jennifer Simons gaf tijdens de gezamenlijke persconferentie aan dat olie- en

gasontwikkelingen een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van het land, maar dat de

regering zich ook bewust is van de risico’s. Daarom wordt ingezet op economische diversificatie,

met toerisme en landbouw als speerpunten, naast sociale programma’s die burgers actief laten

meedoen aan de ontwikkeling. “We willen van armoede naar productie,” aldus Simons.

Ook onderwijs, in het bijzonder beroepsonderwijs op lager en middelbaar niveau, krijgt

prioriteit. De regering wil dat dit versneld wordt verbeterd, zodat jongeren beter voorbereid zijn

op de arbeidsmarkt. Verder kwamen het stimuleren van ondernemerschap, met speciale aandacht

voor kleine en microbedrijven, het versterken van instituties, het bestrijden van corruptie en het

verbeteren van het investeringsklimaat aan bod.

Een ander belangrijk thema was de markt voor carbon credits. Volgens Simons vraagt dit om

gespecialiseerde kennis en sterke institutionele structuren, zodat Suriname optimaal kan

profiteren. Ook de ontwikkeling van de luchtvaartsector wordt meegenomen in de agenda.

Met de combinatie van financiële steun, technische expertise en duidelijke beleidsafspraken

willen Suriname en de IDB de basis leggen voor duurzame economische groei en brede welvaart.

“De sectoren die we hebben gekozen, sluiten volledig aan bij de prioriteiten van de IDB,”

concludeerde Simons.