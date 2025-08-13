Suriname en IDB versterken samenwerking met miljard dollar programma

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de regering van Suriname hebben dinsdag
hun eerste bilaterale overleg gehouden, waarmee volgens IDB-president Ilan Goldfajn een
nieuwe fase in de samenwerking is ingeluid. Tijdens het gesprek werd bevestigd dat de IDB een
lening van US$ 500 miljoen beschikbaar stelt voor het lopende landenprogramma van Suriname.
Indien nodig kan dat bedrag worden verdubbeld met een aanvullende US$ 500 miljoen.
Daarnaast ontvangt Suriname een schenking van US$ 13 miljoen voor technische en
institutionele ondersteuning.
Goldfajn, die op werkbezoek is in Suriname, benadrukte de lange en hechte samenwerking
tussen beide partijen en de intentie om die te continueren. De middelen zijn volgens hem bedoeld
om Suriname te helpen bij de uitvoering van zijn ontwikkelingsplannen.
President Jennifer Simons gaf tijdens de gezamenlijke persconferentie aan dat olie- en
gasontwikkelingen een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van het land, maar dat de
regering zich ook bewust is van de risico’s. Daarom wordt ingezet op economische diversificatie,
met toerisme en landbouw als speerpunten, naast sociale programma’s die burgers actief laten
meedoen aan de ontwikkeling. “We willen van armoede naar productie,” aldus Simons.
Ook onderwijs, in het bijzonder beroepsonderwijs op lager en middelbaar niveau, krijgt
prioriteit. De regering wil dat dit versneld wordt verbeterd, zodat jongeren beter voorbereid zijn
op de arbeidsmarkt. Verder kwamen het stimuleren van ondernemerschap, met speciale aandacht
voor kleine en microbedrijven, het versterken van instituties, het bestrijden van corruptie en het
verbeteren van het investeringsklimaat aan bod.
Een ander belangrijk thema was de markt voor carbon credits. Volgens Simons vraagt dit om
gespecialiseerde kennis en sterke institutionele structuren, zodat Suriname optimaal kan
profiteren. Ook de ontwikkeling van de luchtvaartsector wordt meegenomen in de agenda.
Met de combinatie van financiële steun, technische expertise en duidelijke beleidsafspraken
willen Suriname en de IDB de basis leggen voor duurzame economische groei en brede welvaart.
“De sectoren die we hebben gekozen, sluiten volledig aan bij de prioriteiten van de IDB,”
concludeerde Simons.