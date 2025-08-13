Exxon Mobil keert terug naar Trinidad met mogelijk miljardeninvestering in diep waterexploratie

Exxon Mobil overweegt tot 21,7 miljard dollar te investeren in Trinidad en Tobago, afhankelijk

van het vinden van olie- en gasreserves in een groot diepwatergebied dat het dinsdag toegewezen

kreeg. Dat maakte energieminister Roodal Moonilal bekend bij de ondertekening van een

productie-delingscontract, waarmee Exxon na twintig jaar afwezigheid terugkeert naar het land.

Het toegewezen gebied, ter grootte van zeven blokken, ligt ten noordwesten van het productieve

Stabroek-blok voor de kust van Guyana. “Wat wij vandaag toewijzen, is groter dan de

oppervlakte van het land zelf,” aldus Moonilal.

Volgens John Ardill, vicevoorzitter wereldwijde exploratie bij Exxon, werd de deal in

“recordtijd” gesloten. Het bedrijf wil zijn ervaring in de Caribische geologie benutten en het

succes in Guyana, waar inmiddels meer dan 11 miljard vaten winbare olie en gas zijn bevestigd,

herhalen. Het initiële exploratieplan voorziet in een investering van 42 miljoen dollar voor 3D-

seismisch onderzoek en maximaal twee exploratieputten. De eerste boring kan al zes maanden na

afronding van het seismische onderzoek plaatsvinden.

Exxon is volledig eigenaar en operator van het toegewezen blok. Ardill noemde het gebied

“frontier-exploratie” met groot potentieel in ultra-diepwater. Trinidad heeft eerder successen

geboekt met diepwaterexploratie via consortia met onder meer BHP, Woodside, BP en Shell,

waarvan sommige ontdekkingen inmiddels commercieel worden ontwikkeld.

Als er reserves worden aangetoond, kan productie sneller starten dan in Guyana, dankzij de

bestaande olie- en gasinfrastructuur van Trinidad. Exxon wil apparatuur en middelen tussen

Guyana en Trinidad uitwisselen om het proces te versnellen.

Premier Kamla Persad benadrukte dat Trinidad zijn fiscale voorwaarden zal aanpassen om meer

investeringen aan te trekken. “We wachten niet op het einde van het energietijdperk.

Investeringen gaan daarheen waar ze welkom zijn en blijven waar ze goed worden behandeld,”

aldus de premier.