Visserscollectief vraagt president om actie tegen illegale visserij en onveiligheid op zee

Het Visserscollectief heeft dinsdag tijdens een ontmoeting met president Jennifer Simons een reeks urgente problemen in de visserijsector aangekaart. De hoogste prioriteiten zijn de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereguleerde (IOO) visserij en het verbeteren van de veiligheid op het water.

Voorzitter Willem Mohamedhoesein en woordvoerder Mark Lall benadrukten dat deze kwesties dringend moeten worden aangepakt om onder meer te voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst van de Europese Unie belandt. Volgens Lall was het gesprek met de president constructief. “Er zijn veel knelpunten benoemd die nu verder uitgewerkt moeten worden. We hebben er vertrouwen in dat de president dit meeneemt naar haar ministersteam,” aldus Lall.

De president heeft toegezegd dat de aangedragen punten samen met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij verder besproken en uitgewerkt zullen worden. Het Visserscollectief, dat zowel de kleinschalige als de grootschalige sector vertegenwoordigt, treedt op als schakel tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en internationale partners.

Naast IOO-visserij kaart de organisatie ook andere bedreigingen aan, zoals piraterij en criminaliteit op zee. Daarbij pleit het collectief voor structurele maatregelen om de veiligheid van vissers en hun vaartuigen te waarborgen.