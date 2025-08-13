Gratis medische zorg in Marwina Ziekenhuis voor inwoners Albina en omgeving

Bewoners van Albina en omliggende dorpen kunnen van 25 tot en met 27 augustus gratis medische zorg krijgen in het Marwina Ziekenhuis. Een team van artsen uit de Verenigde Staten, ondersteund door lokale zorgverleners, biedt behandelingen aan voor algemene klachten, tandheelkunde, oogheelkunde en kleine operaties. De gratis zorg is dagelijks beschikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Volgens ziekenhuisdirecteur Henk Aviankoi is de actie het resultaat van een samenwerking met Global Wisdom Missions, tot stand gebracht via Gods Bazuin Ministeries onder leiding van geestelijke Steve Meye. “We willen de lokale gemeenschap meer betrekken bij ons ziekenhuis. Veel mensen gaan nog steeds naar Frans-Guyana voor gratis zorg, maar we willen laten zien dat goede medische hulp ook hier beschikbaar is,” aldus Aviankoi.

Er is een nauwe samenwerking met het ziekenhuis in Saint-Laurent en de Franse autoriteiten. Het Marwina Ziekenhuis breidt zijn diensten geleidelijk uit, met onder meer een huisartsen-spoedpost, nierdialyse en verloskunde. Er ligt een volledig stappenplan klaar voor verdere groei.

Aviankoi verwacht een grote opkomst en zegt dat er actief wordt gecommuniceerd met de bevolking en lokale autoriteiten. Met steun van minister André Misiekaba, die het ziekenhuis tot topprioriteit heeft verklaard, verwacht hij dat de uitbreiding van faciliteiten en diensten in een stroomversnelling komt. “Aanvragen bij het ministerie worden nu voortvarend afgehandeld,” besluit hij.