Suriname presenteert rijke culturele diversiteit op Carifesta XV in Barbados

Suriname zal van 22 tot en met 31 augustus deelnemen aan Carifesta XV in Barbados met een delegatie van circa 40 personen. De commissie, die recent is geïnstalleerd, beschikt over een budget van USD 63.000. Om binnen dit budget te blijven, is de aanvankelijk geplande delegatie van ruim tachtig deelnemers teruggebracht naar 36, met mogelijk nog ruimte voor vier extra artiesten. Kunstenaars die op eigen kosten willen deelnemen, worden aangemoedigd zich aan te sluiten.

De officiële delegatie vertegenwoordigt Suriname op het gebied van beeldende kunst, culinaire kunst, dans en podiumkunst. Volgens commissievoorzitter Roseline Daan is er bewust gekozen voor een selectie die de culturele rijkdom van Suriname optimaal weerspiegelt. “Als Caricom-portefeuillehouder voor gender, jeugd, cultuur en sport biedt Carifesta XV een unieke gelegenheid om onze culturele diversiteit en culinaire variëteit internationaal te tonen en ons toerisme te promoten,” aldus Daan.

Het officiële Surinaamse Carifesta-lied is Together as One van Q-Time, een energieke soca-compositie met invloeden van kaseko en baithakgana. Het nummer sluit aan bij het thema van verbinding en wederzijdse herkenning.

Cultuurdirecteur Dweight Warsodikromo benadrukte dat Barbados een belangrijke toeristische bestemming is en dat deelname aan Carifesta XV een uniek platform biedt om Suriname op de internationale culturele kaart te zetten. Met de aanwezigheid van toonaangevende artiesten en kunstenaars wil Suriname een krachtig en veelzijdig visitekaartje afgeven.