Acute financiële crisis bedreigt bloedvoorziening Suriname

De bloedbank van het Surinaams Rode Kruis (SRK) kampt met een ernstige financiële crisis die de continuïteit van de bloedvoorziening in gevaar brengt. Achterstallige betalingen van ziekenhuizen, een chronisch tekort aan bloeddonoren en stijgende operationele kosten zorgen voor grote druk op de organisatie.

Tijdens een werkbezoek aan minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn & Arbeid maakte de bloedbank haar problemen kenbaar. Hoewel het ministerie de personeelskosten dekt, vormen de exploitatie- en investeringskosten een groot knelpunt. De situatie wordt verergerd door achterblijvende betalingen van ziekenhuizen en hogere kosten in vreemde valuta.

Het Academisch Ziekenhuis (AZP) betaalt maandelijks minder dan SRD 180.000, wat onvoldoende is om de kosten te dekken. De schuld van het AZP is inmiddels opgelopen tot ruim SRD 5,5 miljoen. Ook andere ziekenhuizen hebben betalingsachterstanden. Particuliere ziekenhuizen worden soms strenger behandeld bij de afgifte van bloedproducten om verdere schulden te voorkomen.

De bloedbank is als enige organisatie in Suriname verantwoordelijk voor de nationale bloedvoorziening. Hoewel het SRK als particuliere stichting functioneert, werkt het nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid. De in 2012 ingevoerde Bloedwet regelt onder meer de kwaliteitsbewaking van bloedproducten. Bestuursvoorzitter Melvin Tjon Sie Fat maakt zich echter zorgen dat de onafhankelijke toezichtcommissie, zoals voorgeschreven in de wet, al jaren niet meer actief is.

Daarnaast blijft het structurele tekort aan bloeddonoren een groot probleem. Suriname beschikt uitsluitend over vrijwillige donoren, maar sinds de COVID-19-pandemie is het aantal donaties fors gedaald. De bloedbank zet zich actief in voor werving en behoud van donoren en zoekt samenwerking met het bedrijfsleven om te investeren in moderne apparatuur en betere faciliteiten.

Minister Misiekaba heeft aangegeven de aangedragen knelpunten en aanbevelingen mee te nemen in het overleg binnen het ministerie, met als doel samen met alle betrokken partijen de continuïteit en kwaliteit van de bloedvoorziening veilig te stellen.