Directeur Openbaar Groen & Afvalbeheer per direct ontheven uit functie

Inder Gangabisoensingh, directeur van het directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer, is per direct ontheven uit zijn functie door minister Stephen Tsang van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening. De maatregel volgt na het constateren van onregelmatigheden binnen het directoraat, waarvoor Gangabisoensingh als hoofdverantwoordelijke wordt aangewezen. Anwar Moenne is belast met de waarneming van de functie.

Volgens minister Tsang is de ingreep noodzakelijk om een zorgvuldig en onbelemmerd onderzoek te kunnen uitvoeren. Gangabisoensingh moet alle overheidsbezittingen die onder zijn beheer vallen nog dezelfde dag overdragen aan het secretariaat van het ministerie.

Tijdens de lopende begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée vroeg VHP-fractieleider Asis Gajadien om opheldering over de ontheffing van meerdere functionarissen, waaronder ook korpschef Bryan Isaacs. Daarnaast wil hij uitleg over benoemingen waarbij personen een vergoeding ontvangen vergelijkbaar met die van ministers. De regering moet hier nog antwoord op geven.

NDP-parlementariër Ebu Jones stelde dat sommige Assembleeleden zich inconsequent opstellen. Hij wees erop dat tijdens de vorige regering districtscommissarissen zonder uitleg werden vervangen, terwijl nu door dezelfde personen vragen worden gesteld over dergelijke beslissingen.

Fractiegenoot Silvana Afonsoea sprak haar steun uit voor president Jennifer Simons, die volgens haar moet doorgaan met het vervangen van functionarissen en het benoemen van de juiste mensen op de juiste posities. Ze herinnerde eraan dat er tijdens de vorige regering 93 commissies actief waren, waarvan de president er inmiddels 73 heeft ontbonden. Volgens Afonsoea moeten mensen worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land, in plaats van thuis te blijven en betaald te worden door de belastingbetaler.