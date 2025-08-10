Haïti roept noodtoestand uit wegens escalerend bendegeweld

De regering van Haïti heeft zaterdag een drie maanden durende noodtoestand afgekondigd in de

departementen West, Centre en Artibonite. De maatregel is bedoeld om het snel toenemende

bendegeweld te bestrijden en de landbouw- en voedselcrisis aan te pakken. Vooral Artibonite, de

“rijstmand” van het land, wordt zwaar getroffen door gewapende aanvallen.

Sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli 2021 is het geweld sterk toegenomen. Volgens

de VN zijn sinds oktober 2024 bijna 4.900 mensen omgekomen en 1,3 miljoen ontheemd

geraakt. In Port-au-Prince is inmiddels tot 90 procent van de stad in handen van bendes, terwijl

ook andere regio’s kampen met moorden en ontvoeringen. In Artibonite en Centre alleen al

vielen sinds oktober meer dan 1.000 doden en werden 620 mensen ontvoerd.

Als onderdeel van de veiligheidsaanpak benoemde de regering André Jonas Vladimir Paraison

tot interim-directeur van de Nationale Politie, ter vervanging van Normil Rameau. Tegelijkertijd

werd zakenman Laurent Saint-Cyr aangesteld als voorzitter van de Presidentiële Transitie Raad,

die vóór februari 2026 verkiezingen moet organiseren.