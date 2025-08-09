VS verhoogt beloning voor arrestatie Nicolás Maduro naar 50 miljoen dollar

De Verenigde Staten heeft de beloning voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro opgeschroefd naar 50 miljoen dollar. Dat maakte de Amerikaanse minister van Justitie, Pam Bondi, donderdag bekend. Washington beschuldigt Maduro van grootschalige drugshandel en samenwerking met criminele organisaties zoals Tren de Aragua en het Mexicaanse Sinaloa-kartel.

De oorspronkelijke beloning werd in 2020 vastgesteld op 15 miljoen dollar, toen Amerikaanse aanklagers Maduro formeel aanklaagden wegens drugshandel. Bij zijn derde inauguratie in januari 2025 werd het bedrag al verhoogd naar 25 miljoen dollar, samen met nieuwe sancties tegen hoge Venezolaanse functionarissen.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Yvan Gil, reageerde fel via Telegram. Hij noemde de Amerikaanse aankondiging “de meest belachelijke rookgordijnoperatie ooit” en beschuldigde Bondi van een “media-circus” om de oppositie in Venezuela te steunen. “De waardigheid van ons vaderland staat niet te koop,” aldus Gil.

Volgens Washington staat Maduro al ruim tien jaar aan het hoofd van het Cartel de los Soles, dat verantwoordelijk zou zijn voor grootschalige drugssmokkel naar de VS. Zowel Tren de Aragua als het Cartel de los Soles zijn sinds dit jaar door de VS aangewezen als terroristische organisaties.