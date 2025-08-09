Nieuwe leiding DNV zet meerdere topfunctionarissen per direct op non-actief

Na de ontheffing van directeur Shivanand Ramlall zijn bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) meerdere hoge functionarissen per direct uit hun functie gezet. Het gaat om hoofdinspecteur Rinaldo Pengel, verantwoordelijk voor de Nationale Inlichtingendienst, inspecteur Shaileshkoemar Dhanai, hoofd van de afdeling Contra-inlichtingen, en onderdirecteur Bedrijfsvoering Gisela Poeran.

De mededeling werd gedaan door de nieuw aangestelde waarnemend DNV-directeur Gerard Kalka, die Ramlall opvolgt. Volgens ingewijden houden de ontheffingen verband met veranderde beleidsinzichten en het belang van loyaliteit en vertrouwen in het beleid van de nieuwe regering.

De overdracht van de dienst vond reeds plaats via een officieel overdrachtsprotocol. Voor Ramlall is het de derde keer dat hij uit een leidinggevende functie binnen de veiligheidssector wordt ontheven. Eerder was hij onder meer commandant van de speciale eenheid Ondersteuningsgroepen en Interventie, lid van de Commissie Nationale Veiligheid (2010) en in 2020 ondervoorzitter van de presidentiële commissie die het Korps Politie Suriname moest doorlichten. In 2021 volgde hij Danielle Veira op als directeur van DNV. Veira staat momenteel terecht bij de krijgsraad, onder meer voor haar vermeende rol in de ontvoering van militair Rodney Cairo.

Volgens bronnen binnen het justitiële apparaat worden mogelijk nog meer hoge functionarissen, onder wie bij de veiligheidsdiensten, binnenkort uit hun functie gezet.