Suriname start hervormingsprogramma luchtvaart met IDB-lening van USD 25 miljoen

De Surinaamse regering heeft besloten om een eerder toegekende lening van 25 miljoen

Amerikaanse dollar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) alsnog te benutten. Het

geld zal worden ingezet voor het versterken van de veiligheid, regelgeving en betrouwbaarheid

van de luchtvaartsector, met als doel aansluiting bij internationale standaarden en het stimuleren

van economische groei.

Tijdens een bezoek van een IDB-delegatie aan president Jennifer Simons is afgesproken om het

programma voortvarend te starten. De ontmoeting vond plaats op het Kabinet van de President,

zo meldt de Communicatiedienst Suriname.

Hoewel de lening al sinds eind 2024 beschikbaar is, bleef die tot nu toe ongebruikt. De regering

onderstreept het belang van modernisering van de luchtvaartsector, niet alleen vanuit

veiligheidsperspectief, maar ook als strategische impuls voor toekomstige economische

ontwikkeling.

Volgens Faizel Baarn, regeringsadviseur voor luchtvaart- en maritieme zaken, bevindt de

uitvoering van het programma zich in een gevorderd stadium. “We zitten nu in een sneltrein. De

laatste handelingen worden verricht om het programma formeel te activeren,” aldus Baarn.

In deze fase richt het programma zich nog niet op fysieke infrastructuur zoals de vernieuwing

van landingsbanen. De nadruk ligt voorlopig op structurele verbeteringen, zoals:

Hervorming en actualisering van luchtvaartwetgeving;

Versterking van de burgerluchtvaartautoriteit CASAS;

Aanschaf of herstel van essentiële navigatieapparatuur;

Inzet van internationale expertise, mede via samenwerking met de Europese Unie en de

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

De regering ziet het programma als een cruciale stap in de richting van naleving van

internationale luchtvaartveiligheidsnormen en als aanjager van nationale economische

ontwikkeling.