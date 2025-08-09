Modi onder druk: handelsconflict, verkiezingsstrijd en diplomatieke spanningen testen leiderschap

De Indiase premier Narendra Modi beleeft een van de zwaarste periodes sinds zijn aantreden ruim elf jaar geleden. Een omstreden staakt-het-vuren met Pakistan, vragen over zijn leeftijd en een diplomatieke afkoeling met de Verenigde Staten zetten zijn leiderschap onder ongekende druk.

Daarnaast kampt Modi met binnenlandse kritiek. De oppositie beschuldigt hem van grootschalige verkiezingsfraude bij de parlementsverkiezingen van 2024. Deze beschuldigingen vallen samen met de naderende deelstaatverkiezingen in Bihar, een politiek invloedrijke staat. Een nederlaag daar zou zijn machtspositie in het parlement niet direct aantasten, maar wel een zware reputatieslag zijn voor een leider die sinds 2014 een ijzeren greep op de macht heeft behouden.

De spanningen met Washington liepen deze week verder op nadat de regering-Trump een invoerheffing van 50% op Indiase producten aankondigde. Het is een forse breuk met de warme persoonlijke relatie die Trump en Modi eerder publiekelijk tentoonspreidden. Volgens analisten ontbreekt nu de buffer die de onderlinge vriendschap bood.

Modi reageerde fel en beloofde de belangen van Indiase boeren te verdedigen, zonder directe verwijzing naar het Amerikaanse handelsgeschil. Zijn partij verspreidde een campagnebeeld waarop hij tarieven opvangt als bescherming voor een boer. Analisten verwachten dat het handelsconflict een belangrijk verkiezingsthema in Bihar wordt, hoewel werkloosheid volgens peilingen de grootste zorg van kiezers blijft.

Ondertussen zoekt Modi geopolitieke alternatieven. Hij bereidt bezoeken voor aan China, waar hij president Xi Jinping en Vladimir Poetin wil ontmoeten, en sprak recent met de Braziliaanse president Lula da Silva over de Amerikaanse tarieven. Zowel India als Brazilië worden zwaar getroffen door de heffingen.

Hoewel Modi volgens peilingen wereldwijd nog steeds de populairste regeringsleider is, zorgde het staakt-het-vuren met Pakistan – na het zwaarste conflict in decennia – voor verdeeldheid onder zijn achterban. De regering ontkent dat Trump de deal bemiddelde in ruil voor handelsconcessies, maar diens toenadering tot Pakistan maakt India’s diplomatieke positie complexer.

In eigen land wordt intussen gespeculeerd over Modi’s toekomst. Hij wordt volgende maand 75, een leeftijd waarop andere BJP-leiders eerder plaatsmaakten. De partij stelt dat er geen vaste pensioenleeftijd is, maar analisten wijzen erop dat zijn politieke merkwaarde onder druk staat. Een verlies in Bihar zou zijn positie ernstig verzwakken.