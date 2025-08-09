ICAO ondersteunt Suriname bij versterken luchtvaartveiligheid

President Jennifer Simons heeft vrijdag op het Kabinet van de President vertegenwoordigers van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) ontvangen voor overleg over de verbetering van de luchtvaartveiligheid in Suriname. De ICAO verleent technische assistentie aan de Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS, gericht op inspecties, navigatiesystemen en naleving van internationale veiligheidsnormen.

ICAO-vertegenwoordiger Marcela Vasquez lichtte toe hoe deze ondersteuning CASAS helpt bij het efficiënter uitvoeren van inspecties, onder meer met geschikte softwaretoepassingen. Tijdens een recent assessment kregen vooral de inspecteurs van de divisie Air Navigation and Surveillance gerichte aanbevelingen. De bevindingen worden uitgewerkt in een rapport dat vanuit Chili aan CASAS wordt gestuurd voor verdere implementatie.

President Simons sprak haar waardering uit voor de steun en vroeg om een kopie van het rapport om de voortgang vanuit het kabinet te kunnen volgen.

Ook CASAS-directeur Brian De Souza, regeringsadviseur Faizel Baarn en diverse functionarissen namen deel aan het overleg. Baarn benadrukte dat de regering al concrete stappen zet, mede via een IDB-project. Deze omvatten het actualiseren van wetgeving, modernisering van navigatieapparatuur en, in een later stadium, renovatie van binnenlandse airstrips.

Volgens Baarn worden ook de oorzaken van de huidige blacklisting aangepakt, zodat Suriname weer voldoet aan internationale veiligheidsstandaarden en toegang krijgt tot het EU-luchtruim.