Baitali NV dringt aan op naleving rechterlijk vonnis in aanbestedingszaak Van ’t Hogerhuysstraat

Aannemingsmaatschappij Baitali NV heeft gereageerd op de recente berichtgeving rond de aanbesteding van het project Van ’t Hogerhuysstraat–Slangenhoutstraat. Het bedrijf benadrukt het belang van transparantie, rechtsstatelijkheid en goed bestuur, en wijst erop dat het vonnis van de kantonrechter van 10 juli 2025 bindend is en onmiddellijk moet worden uitgevoerd.

In dat vonnis werd de Staat opgedragen om eerdere gunningsbesluiten in te trekken en de inschrijving van Baitali opnieuw te beoordelen. Volgens het bedrijf bestaat er momenteel geen bindend contract met een andere aannemer, maar slechts een Letter of Acceptance, die geen juridisch afdwingbare verplichting inhoudt. Een eventuele schadeclaim richting de Staat achten zij daarom ongegrond.

Baitali stelt dat de klacht over onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure tijdig en onderbouwd is ingediend bij zowel uitvoeringsinstantie PEU als de Inter-American Development Bank (IDB), maar dat er geen inhoudelijke reactie is gekomen. Opmerkelijk is volgens het bedrijf dat het ministerie van Openbare Werken op dezelfde dag (28 maart 2025) dat de IDB de klacht ontving, toch groen licht kreeg om tot gunning over te gaan.

Het bedrijf benadrukt niet te eisen dat de opdracht automatisch aan hen wordt gegund, maar vraagt om een eerlijke herbeoordeling conform het rechterlijk vonnis. Baitali ziet deze kwestie als een belangrijke testcase voor integriteit en transparantie binnen het openbaar bestuur van Suriname.