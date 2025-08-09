Gewapende overval aan Brokopondolaan: $30.000 en alcoholische dranken buitgemaakt

Aan de Brokopondolaan hebben vanmiddag vijf gewapende en gemaskerde criminelen een overval gepleegd, waarbij zij circa 30.000 Amerikaanse dollar en een onbekende hoeveelheid alcoholische dranken buitmaakten.

De politie ontving rond 13.20 uur melding van het incident. Uit eerste informatie blijkt dat de overvallers, allen bewapend met vuistvuurwapens, zich toegang verschaften tot het pand en daar in korte tijd hun slag sloegen.

Na de overval vluchtten de daders in een witte Toyota Vitz, waarvan het kenteken nog niet bekend is. Zij zouden vermoedelijk in de richting van de Franchepanestraat zijn gereden.

De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden om te helpen bij het opsporen van de verdachten.