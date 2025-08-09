Minister Misiekaba belooft noodmaatregelen voor zorg in Wageningen en Nickerie

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft tijdens een werkbezoek aan het Pitronella Ziekenhuis (PWZ) en de RGD-post in Wageningen de zorgwekkende staat van de voorzieningen persoonlijk vastgesteld. Ook bracht hij een bezoek aan het Mungra Medisch Centrum en sprak hij met de leiding van de RGD in Nickerie.

Tijdens het bezoek kreeg de bewindsman een volledig beeld van de situatie en de vele knelpunten binnen de zorginstellingen. Zowel directie, personeel als enkele senioren uit de gemeenschap kregen de gelegenheid hun zorgen rechtstreeks te delen.

“Wij voelen ons vaak vergeten,” verklaarden medewerkers. “Het Pitronella Ziekenhuis was jarenlang onmisbaar voor Wageningen en omliggende dorpen langs de Nickerierivier, maar nu lijkt het langzaam in een verlaten gebouw te veranderen.”

Belangrijkste problemen

Structureel tekort aan personeel en gebrek aan waardering;

Verouderde faciliteiten en medische apparatuur;

Onvoldoende middelen voor basiszorg;

Dringend tekort aan een goed functionerende ambulance.

Misiekaba erkende de ernst van de situatie. “Ik heb u gehoord. De uitdagingen zijn groot, maar dit vraagt directe aandacht. Samen gaan we bekijken wat op korte termijn mogelijk is om deze voorzieningen te versterken,” aldus de minister.

Met betrekking tot de hoge zorgkosten herhaalde hij de visie van president Jennifer Simons: “Als mensen ziek zijn, kijken wij niet eerst naar geld, maar naar herstel. Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen.”

Ook het tekort aan artsen kwam ter sprake. Misiekaba kondigde aan dat er spoedig beleidsmaatregelen worden ingevoerd, waarbij ook voorstellen van artsen worden meegenomen die bereid zijn in afgelegen gebieden te werken, mits er passende incentives worden geboden.

De minister sloot zijn bezoek af met een rondleiding door het ziekenhuis en sprak zijn waardering uit voor het zorgpersoneel. “Ik zie uw inzet, ondanks alle uitdagingen. Als minister zal ik alles binnen mijn vermogen doen om uw werkomstandigheden te verbeteren.”