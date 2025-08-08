Suriname en India versterken bilaterale banden tijdens kennismakingsgesprek tussen president Simons en ambassadeur Gupta

De bilaterale samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek India stond centraal

tijdens een kennismakingsgesprek tussen president Jennifer Simons en de Indiase ambassadeur

Subhash Gupta. De diplomaat bracht een beleefdheidsbezoek aan het Surinaamse staatshoofd en

overhandigde namens de Indiase president Droupadi Murmu een officiële felicitatiebrief.

De ontmoeting vond plaats op het Kabinet van de President en duurde ongeveer een uur, wat

volgens ambassadeur Gupta het belang van het gesprek weerspiegelde. De besprekingen richtten

zich zowel op lopende ontwikkelingsprojecten als op toekomstige

samenwerkingsmogelijkheden.

Brede samenwerking op diverse terreinen

Ambassadeur Gupta gaf een uitgebreide toelichting over de bestaande samenwerkingsinitiatieven

en de voortgang daarvan. President Simons toonde zich volgens de diplomaat zeer geïnteresseerd

in de voorgestelde projecten.

Tot de besproken onderwerpen behoorden onder meer:

Voedselzekerheid: verdere ontwikkeling van de voedselverwerkingssector bij de Melk

Centrale en distributie van voedselhulppakketten;

Gezondheidszorg: gezamenlijke medische projecten zoals de levering van

kankertherapie-apparatuur, hemodialysemachines, zeevaardige ambulances en de inzet

van mobiele ziekenhuizen;

Technologie en innovatie: samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging, digitale

infrastructuur en het implementeren van India’s Unified Payment Interface (UPI);

Onderwijs en cultuur: toekenning van studiebeurzen en uitwisseling op het vlak van

traditionele Indiase geneeskunde.

Verdieping van vriendschapsbanden

Ook defensiesamenwerking kwam aan bod, evenals mogelijkheden om de samenwerking op

institutioneel niveau te intensiveren. De diplomatieke ontmoeting wordt door beide partijen

gezien als een stap in de richting van verdere verdieping van de historische vriendschapsbanden

tussen Suriname en India.

“Alle besproken onderwerpen zijn voor president Simons van groot belang,” verklaarde

ambassadeur Gupta na afloop van het onderhoud, aldus de Communicatiedienst Suriname.

De ontmoeting onderstreept de gedeelde ambitie van beide landen om samen te werken aan

duurzame ontwikkeling, versterking van wederzijdse capaciteiten en het bevorderen van welzijn

en technologische vooruitgang voor beide volkeren.