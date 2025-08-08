Suriname en India versterken bilaterale banden tijdens kennismakingsgesprek tussen president Simons en ambassadeur Gupta

De bilaterale samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek India stond centraal
tijdens een kennismakingsgesprek tussen president Jennifer Simons en de Indiase ambassadeur
Subhash Gupta. De diplomaat bracht een beleefdheidsbezoek aan het Surinaamse staatshoofd en
overhandigde namens de Indiase president Droupadi Murmu een officiële felicitatiebrief.
De ontmoeting vond plaats op het Kabinet van de President en duurde ongeveer een uur, wat
volgens ambassadeur Gupta het belang van het gesprek weerspiegelde. De besprekingen richtten
zich zowel op lopende ontwikkelingsprojecten als op toekomstige
samenwerkingsmogelijkheden.
Brede samenwerking op diverse terreinen
Ambassadeur Gupta gaf een uitgebreide toelichting over de bestaande samenwerkingsinitiatieven
en de voortgang daarvan. President Simons toonde zich volgens de diplomaat zeer geïnteresseerd
in de voorgestelde projecten.
Tot de besproken onderwerpen behoorden onder meer:
- Voedselzekerheid: verdere ontwikkeling van de voedselverwerkingssector bij de Melk
Centrale en distributie van voedselhulppakketten;
- Gezondheidszorg: gezamenlijke medische projecten zoals de levering van
kankertherapie-apparatuur, hemodialysemachines, zeevaardige ambulances en de inzet
van mobiele ziekenhuizen;
- Technologie en innovatie: samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging, digitale
infrastructuur en het implementeren van India’s Unified Payment Interface (UPI);
- Onderwijs en cultuur: toekenning van studiebeurzen en uitwisseling op het vlak van
traditionele Indiase geneeskunde.
Verdieping van vriendschapsbanden
Ook defensiesamenwerking kwam aan bod, evenals mogelijkheden om de samenwerking op
institutioneel niveau te intensiveren. De diplomatieke ontmoeting wordt door beide partijen
gezien als een stap in de richting van verdere verdieping van de historische vriendschapsbanden
tussen Suriname en India.
“Alle besproken onderwerpen zijn voor president Simons van groot belang,” verklaarde
ambassadeur Gupta na afloop van het onderhoud, aldus de Communicatiedienst Suriname.
De ontmoeting onderstreept de gedeelde ambitie van beide landen om samen te werken aan
duurzame ontwikkeling, versterking van wederzijdse capaciteiten en het bevorderen van welzijn
en technologische vooruitgang voor beide volkeren.