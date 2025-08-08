OAS weerlegt beschuldigingen van corruptie en politieke bevoordeling: “desinformatie”

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft fel gereageerd op recente publieke

beschuldigingen van interne corruptie, misbruik van middelen en politieke bevoordeling binnen

de organisatie onder leiding van secretaris-generaal Albert Ramdin. In een officiële verklaring

bestempelt de OAS de aantijgingen als “vals, misleidend en zonder feitelijke grondslag.”

Volgens de OAS zijn de beschuldigingen een bewuste poging om het imago en de werking van

de organisatie te ondermijnen, vooral in een periode waarin het westelijk halfrond zich

geconfronteerd ziet met urgente regionale uitdagingen.

“Dit is een duidelijke poging om de geloofwaardigheid van de OAS te ondermijnen op een

kritiek moment voor het westelijk halfrond,” aldus de verklaring.

Transparantie en verantwoording

De organisatie benadrukt dat zij beschikt over transparante en robuuste procedures voor de

behandeling van klachten en integriteitskwesties. Deze omvatten onder meer de Ombudspersoon,

de Inspecteur-Generaal en een klokkenluidersbeleid. Daarnaast worden alle reis- en

verblijfskosten van OAS-functionarissen verantwoord volgens de interne regels en internationale

standaarden, waaronder die van de Verenigde Naties.

“Geen limousine, geen luxehotels, geen bezoek Heilige Stoel”

De OAS ontkracht ook nadrukkelijk geruchten over buitensporige uitgaven door secretaris-

generaal Ramdin. Zo zou hij volgens de aantijgingen hebben gereisd in een limousine ter waarde

van US$ 25.000 en hebben verbleven in exclusieve hotels. Deze beweringen worden categorisch

ontkend.

“De locaties tijdens de Algemene Vergadering in Antigua en Barbuda zijn bepaald door het

gastland,” stelt de OAS. Ook het vermeende bezoek aan de Heilige Stoel wordt als onwaar

bestempeld.

Wat betreft uitgaven voor renovatie van het OAS-hoofdkwartier en de geplande aanschaf van een

nieuw communicatiesysteem, geeft de organisatie aan dat deze investeringen volledig binnen de

reguliere procedures vallen en pas doorgang vinden na goedkeuring door de lidstaten.

Focus op herstructurering en regionale stabiliteit

Inhoudelijk richt de nieuwe OAS-administratie zich op vier speerpunten:

De transitie van het leiderschap,

Organisatie van de 55e Algemene Vergadering,

Interne herstructurering van de organisatie,

Voorbereiding van de begroting voor 2026.

Een bijzondere prioriteit ligt bij de crisis in Haïti, die volgens de OAS dringend aandacht vereist

vanwege de politieke instabiliteit en humanitaire nood in het land.

“Alle acties van deze administratie zijn volledig in lijn met het Handvest van de OAS en

onderworpen aan institutionele checks and balances,” verklaarde Ramdin. Hij noemde het

“betreurenswaardig” dat er gebruik wordt gemaakt van “kwaadwillige desinformatie om

publieke opinie te manipuleren.”

De verklaring sluit af met de verzekering dat de OAS haar missie blijft uitvoeren “met

professionaliteit, integriteit en toewijding aan vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling

in het westelijk halfrond.”