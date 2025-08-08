Dienstauto’s voor bodemprijzen: regering onder kritiekvuur

De verkoop van twintig overheidsvoertuigen aan regeringsfunctionarissen voor slechts 25% van de taxatiewaarde is volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar slechts een symptoom van een groter probleem. Hij stelt dat er op grotere schaal onregelmatigheden zijn binnen het wagenpark van de overheid, ondanks eerdere beloften om deze praktijken te stoppen.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken & Ruimtelijke Ontwikkeling is momenteel bezig met een grondige inventarisatie van het wagenpark. Daarbij zijn er sterke vermoedens van structurele misstanden met mogelijk honderden voertuigen.

Parmessar herinnert eraan dat tijdens de behandeling van een wet die de overname van dienstauto’s moest verbieden, door de huidige regering werd beloofd dat deze praktijk zou worden beëindigd. “Toch zijn er voertuigen voor spotprijzen verkocht,” stelt hij. Zo zouden twee auto’s met een oorspronkelijke waarde van meer dan USD 100.000 zijn verkocht voor slechts USD 10.000, terwijl andere voertuigen voor slechts USD 4.000 van eigenaar wisselden.

In het verleden werd stevige kritiek geuit op de NDP-regering voor het verkopen van dienstauto’s aan 10% van de taxatiewaarde. De huidige regering heeft dit percentage verhoogd naar 25%, maar volgens Parmessar blijft dit een vorm van bevoordeling. Hij beweert bovendien dat taxatiewaarden bewust laag zouden zijn gehouden.

Onder de kopers bevinden zich oud-ministers Amar Ramadhin en Silvano Tjong-Ahin, evenals ex-minister Marie Levens. Opvallend is dat zij hun voertuigen hebben overgenomen nadat hun partij, de NPS, uit de coalitie stapte, en zij dus formeel geen regeringsleden meer waren.

Parmessar noemt de betrokken wet een “gelegenheidswet” die vooral bedoeld was om moreel gezag uit te stralen, terwijl er volgens hem achter de schermen alsnog gebruik werd gemaakt van dezelfde praktijken die men eerder de NDP verweet. Hij roept op tot aanvullende maatregelen en benadrukt dat het onverantwoord is om voertuigen te verkopen terwijl het land kampt met financiële tekorten. “Nieuwe ministers moeten nu weer auto’s krijgen, terwijl de oude zijn verkocht. Dat is pure verspilling,” aldus Parmessar.

De inventarisatie door het ministerie van Openbare Werken is nog in volle gang. Er zijn nog dienstauto’s die door functionarissen moeten worden ingeleverd.