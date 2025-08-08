Braziliaanse vissector in crisis door Amerikaanse invoertarieven

De Braziliaanse visserijsector slaat alarm na het besluit van de Verenigde Staten om invoertarieven van 50% te heffen op een groot deel van de Braziliaanse zeevruchtenexport. De nieuwe maatregel treft een sector die jaarlijks voor bijna 400 miljoen dollar aan producten naar de VS uitvoert – goed voor zo’n 70% van de totale visexport van het land.

Volgens Arimar França Filho, voorzitter van een vissersbond in Rio Grande do Norte, zet deze maatregel de sector onder zware druk. “De binnenlandse markt kan slechts een beperkt deel van onze productie opvangen. We kunnen onze hele vloot niet op de Braziliaanse markt richten.”

De sector vraagt om spoedmaatregelen van de federale overheid, waaronder een noodkredietlijn van 900 miljoen reais (ongeveer 165 miljoen dollar), en een heropening van de Europese markt, die sinds 2017 gesloten is voor Braziliaanse visproducten. Producenten proberen hun voorraad nog voor de ingangsdatum te verschepen, maar sommige vissersboten zijn inmiddels aan wal gebleven om overproductie te vermijden.

Eduardo Lobo, voorzitter van brancheorganisatie Abipesca, waarschuwt dat de sector op korte termijn geen uitweg ziet. Zonder financiële steun dreigen bedrijven hun voorraden niet te kunnen aanhouden en personeel te moeten ontslaan. “Zonder ingrijpen kunnen zo’n 20.000 banen verdwijnen,” stelt hij.

Attilio Sergio Leardini, medeoprichter van Leardini Pescados – een van de grootste visexporteurs van het land – benadrukt dat vooral premiumproducten zoals kreeft, tonijn en corvina zwaar getroffen worden. Deze soorten vinden moeilijk afzet op de binnenlandse markt, zeker niet tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met die op de Amerikaanse markt.

Leardini roept op tot diplomatiek overleg tussen Brazilië en de VS: “De beschaafde manier om dit op te lossen is via politieke wil aan beide zijden.”

Intussen heerst er onzekerheid onder vissers, die vrezen hun vangst binnenkort niet meer te kunnen verkopen tegen rendabele prijzen. Vakbondsleider França Filho verwacht zelfs dat prijzen deze week al zullen dalen, en dat consumenten in Brazilië binnen een maand goedkopere vis in de supermarkt zullen zien.

Voor sommige ondernemers zoals Michel de Oliveira França, eigenaar van een viswinkel in Niterói, brengt de situatie juist commerciële kansen: “Hoe goedkoper, hoe beter. Dat betekent: meer verkopen.”