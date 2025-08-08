Onderzoek toont belang aan van verpakking bij koelopslag sinaasappels in Suriname

De agrarische sector is van strategisch belang voor zowel de voedselzekerheid als de export in Suriname. Citrusvruchten, zoals sinaasappels, worden commercieel geteeld, waarbij kwaliteit en houdbaarheid essentieel zijn voor economische waarde. Opslag en verpakking spelen hierin een centrale rol — met name bij koelopslag, die wordt ingezet om de versheid van citrusvruchten te verlengen. De effectiviteit van deze methode hangt echter sterk af van de wijze van verpakking.

Hoewel verpakking een belangrijke postharvestfactor is, blijft wetenschappelijk onderzoek naar de optimale verpakkingsmaterialen onder lokale omstandigheden in Suriname beperkt. Tegen deze achtergrond heeft Suleima Ghafoerkhan, BSc, recent haar afstudeeronderzoek gepresenteerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De presentatie vond plaats in de aula van Gebouw 7, op het universiteitscomplex aan de Leysweg.

Haar studie richtte zich op de invloed van vier verpakkingsvormen — plastic zakken, papieren zakken, netzakken en onverpakt — op de kwaliteit van sinaasappels (ras: Kwatta 202) tijdens koelopslag. In Suriname worden citrusvruchten vaak onverpakt of in eenvoudige verpakkingen verkocht, wat leidt tot vochtverlies, verminderde stevigheid en verhoogd bederf, vooral onder gekoelde omstandigheden.

Uit het onderzoek bleek dat geperforeerde plastic zakken het meest effectief waren in het behouden van de externe kwaliteit van de sinaasappels. Deze verpakking beperkte vochtverlies, hielp de stevigheid te behouden en vertraagde fysiologische rijping. Hoewel interne kwaliteitskenmerken zoals sapgehalte en zuurgraad niet significant verschilden tussen de verpakkingsvormen op specifieke meetmomenten, waren er wel duidelijke veranderingen zichtbaar over de gehele opslagperiode.

De resultaten benadrukken de noodzaak van doordachte postharveststrategieën om voedselverlies te beperken, de voedselveiligheid te verbeteren en de marktwaarde van citrusvruchten te verhogen. Voor telers en verwerkers bieden deze bevindingen concrete handvatten om de verpakkingskeuze te optimaliseren, en daarmee ook de economische opbrengst te vergroten. De citrussector levert immers niet alleen een bijdrage aan de export, maar ook aan het inkomen van boeren en aan toeleverende industrieën zoals sapverwerking.

Ghafoerkhan’s presentatie kreeg veel aandacht, mede vanwege de bredere boodschap over de rol van landbouw in Suriname. Ze pleitte voor meer waardering en investeringen in de sector. “Zonder voedsel draait niets op aarde — zelfs de olie- en gassector niet. Uiteindelijk drijft alles op de kracht van de mens, en de mens op voedsel,” stelde ze in haar slotwoorden.

