Begroting 2025 wordt met miljarden verhoogd via nota van wijziging

De nog niet goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2025 zal via een nota van wijziging met enkele miljarden Surinaamse dollars (SRD) worden verhoogd. Deze ingreep is noodzakelijk om de financiële continuïteit van de overheid vanaf eind augustus te waarborgen. “We hebben eind juli nog kunnen overleven, maar augustus wordt een uitdaging,” aldus Rabin Parmessar, voorzitter van de begrotingscommissie van De Nationale Assemblée, tegenover Starnieuws.

Momenteel wordt gewerkt met de begroting van 2024, zoals de wet toestaat in afwezigheid van een goedgekeurde nieuwe begroting. Echter mag het uitgavenplafond van het dienstjaar 2025 niet worden overschreden, wat de manoeuvreerruimte van de regering beperkt.

De formele behandeling van de begroting begint aanstaande dinsdag. Ter voorbereiding daarop onderzoeken alle zeventien parlementaire commissies, die elk gekoppeld zijn aan een ministerie, samen met het ministerie van Financiën en Planning de actuele financiële tekorten. Hun bevindingen worden vrijdag voorgelegd aan de begrotingscommissie. Op maandagochtend volgt een huishoudelijke vergadering met de regering, waarin de resultaten worden besproken en verwerkt in een definitieve financiële nota. Deze nota zal bij aanvang van de begrotingsbehandeling worden aangeboden aan het parlement.

Volgens Parmessar is vooral het tekort op de personeelslasten urgent. Hij verwacht dat de behandeling van de aangepaste begroting ongeveer een week tot tien dagen zal duren. Grote structurele vraagstukken worden voorlopig doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling van 2026. “De regering moet de periode tot en met december dit jaar zien te overbruggen,” benadrukt Parmessar.

Na afronding van de behandeling van de begroting 2025 zal met dezelfde spoed worden gewerkt aan de begroting voor 2026. Deze moet volgens de wettelijke termijn uiterlijk op 1 oktober worden ingediend bij het parlement.