VVI slaat alarm: Verkeersveiligheid Suriname in vrije val – 1.480 slachtoffers in eerste halfjaar

Het Verkeersveiligheidsinstituut Suriname (VVI) slaat alarm over de zorgwekkende toename van verkeersongevallen in het land. In de eerste helft van 2025 alleen al zijn 1.480 verkeersslachtoffers geregistreerd bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Opvallend is het hoge aandeel van bromfietsers, die met 813 slachtoffers de grootste risicogroep vormen. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorie van 14 tot 34 jaar, wat wijst op een ernstig probleem onder jongeren. Vooral de maand juni sprong eruit met een scherpe piek in ongevallen, en tot eind juli zijn er al 44 verkeersdoden geteld – een alarmerend aantal, aldus het VVI.

Volgens VVI-directeur Joanne Valerie Adraai ligt de oorzaak vooral bij roekeloos rijgedrag. In het bijzonder botsingen tussen bromfietsers en automobilisten leiden vaak tot zwaar letsel of overlijden.

“Verkeersveiligheid moet nú een beleidsprioriteit worden. Elke verkeersdode is er één te veel,” stelt Adraai.

Het VVI pleit voor een gecoördineerde nationale aanpak, waarbij verkeerseducatie, strenge handhaving en verbetering van de infrastructuur integraal worden aangepakt. De organisatie benadrukt dat zowel de overheid als de samenleving hierin een gedeelde verantwoordelijkheid draagt.

Met de naderende vakantieperiode – traditioneel een tijd van verhoogd risico op de weg – doet het VVI een dringend beroep op alle verkeersdeelnemers:

“De strijd tegen verkeersgeweld vereist actie van iedereen. Verantwoordelijkheid nemen, kan levens redden.”