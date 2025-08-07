Militair ontsnapt na arrestatie op luchthaven: ernstige beveiligingsfout vermoed

De verdachte militair Orpheo Beeldsnijder is gisteravond kort na zijn aanhouding ontsnapt uit politiehechtenis. Beeldsnijder werd eerder op de dag gearresteerd op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, in verband met de onderschepping van 7,8 kilogram verdovende middelen.

Volgens betrouwbare bronnen vond de ontsnapping plaats rond 22.45 uur. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar binnen het korps wordt gesproken van een ernstige beveiligingsfout. De zaak zorgt voor grote opschudding binnen militaire kringen.

Hoewel er nog geen officiële verklaring is afgelegd door de militaire top, is inmiddels bevestigd dat er een intern onderzoek is ingesteld. Daarbij wordt onderzocht of er sprake is van nalatigheid of mogelijk zelfs betrokkenheid van derden bij de ontsnapping.

De situatie krijgt extra gewicht doordat op dezelfde avond ook vier arrestanten wisten te ontsnappen uit het cellenhuis van Santodorp. Eén van hen, Romario Boobo, is inmiddels weer aangehouden; drie anderen zijn nog voortvluchtig.

De dubbele ontsnapping roept vragen op over de veiligheid en betrouwbaarheid van detentieprocedures binnen zowel het politie- als militaire apparaat. Verdere ontwikkelingen worden met grote belangstelling gevolgd.