Shivanand Ramlall per direct ontheven als DNV-directeur – Gerard Kalka neemt waar

Shivanand Ramlall is per direct ontheven uit zijn functie als directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Hoewel deze stap al langer werd verwacht, heeft de regering vooralsnog geen officiële toelichting gegeven op het besluit. Volgens informatie van Starnieuws is Gerard Kalka aangewezen om voorlopig de leiding waar te nemen.

Ramlall werd op 2 september 2021 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd als DNV-directeur. Zijn benoeming maakte destijds deel uit van een bredere reorganisatie van het directoraat, met nadruk op integriteit, professionalisering en het herstel van het imago van de dienst binnen de nationale veiligheidsstructuur.

Bij zijn aantreden nam Ramlall de leiding over van het toenmalige Interim Managementteam (IMT-DNV), bestaande uit majoors Eria Wamenie en Gerard Kalka, die hem in de overgangsfase bijstonden. Een intern doorlichtingsrapport, opgesteld door dit IMT, diende als leidraad voor de hervormingsagenda onder zijn leiding.

Ramlall profileerde zich als een pleitbezorger van transparant bestuur binnen de veiligheidsdiensten. Wat de directe aanleiding is voor zijn plotselinge vertrek, blijft vooralsnog onduidelijk.