Internetuitval treft honderden studenten Campus Village: studenten luiden noodklok

Bewoners van de Stichting Student Housing Campus Village (SSHCV) doen een dringende oproep aan het publiek en relevante instanties vanwege een ernstige en aanhoudende situatie die het dagelijks leven en de studievoortgang van studenten ernstig belemmert.

Sinds 12 juli 2025 is de internetverbinding op de campus volledig uitgevallen. In eerste instantie werd de storing toegeschreven aan waterschade aan de hoofdlijn, veroorzaakt door zware regenval — een probleem dat de kwetsbaarheid van de campusinfrastructuur blootlegt. Inmiddels blijkt echter dat de werkelijke oorzaak dieper ligt: een openstaande schuld van circa SRD 66.000 van SSHCV aan internetprovider Telesur.

Voor de bijna 250 studenten die op de campus verblijven, betekent dit dat zij geen toegang meer hebben tot internet – een voorziening die tegenwoordig onmisbaar is voor het volgen van online colleges, het maken van opdrachten, digitale examens, communicatie met docenten én in sommige gevallen voor betaald werk.

Wat de situatie des te schrijnender maakt, is dat de beschikbaarheid van wifi contractueel is vastgelegd in de huurovereenkomsten. Het langdurig wegvallen van deze basisvoorziening ondermijnt het vertrouwen in het campusbestuur en wordt door de studenten als onprofessioneel en onverantwoord ervaren.

Volgens bewoners heeft het bestuur, onder leiding van Bert Schreudens, tot op heden geen duidelijkheid gegeven over een mogelijke oplossing. Er is geen tijdelijke voorziening getroffen en studenten worden niet geïnformeerd over de voortgang. Tot frustratie van velen wijst het bestuur met de vinger naar de studenten zelf, met als reden dat wanbetaling door enkele bewoners zou hebben geleid tot de huidige situatie.

“Zelfs al zijn er bewoners met een betalingsachterstand, het is ondenkbaar dat dit een schuld van SRD 66.000 verklaart,” aldus een bewoner. “Dit wijst eerder op structureel financieel wanbeheer, waarvan wij nu de dupe zijn.”

De studenten benadrukken dat het collectief verantwoordelijk stellen van alle bewoners voor een vermeende wanbetaling door enkelen onrechtvaardig en niet verdedigbaar is. Bovendien heerst er angst onder studenten om zich openlijk uit te spreken, uit vrees voor sancties vanuit het bestuur.

De gevolgen zijn ingrijpend: studieachterstand, verhoogde stressniveaus en verslechtering van het mentale welzijn. Studenten roepen op tot transparantie, onmiddellijke actie en structurele oplossingen, zodat het vertrouwen in het beheer van de campus hersteld kan worden.

“Voor studenten is internet geen luxe, maar een noodzaak. Dat dit wekenlang niet beschikbaar is, zonder communicatie of oplossing, is simpelweg onacceptabel.”