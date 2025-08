OM start strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij BinnenlandseZaken

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke

onregelmatigheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De aanleiding is een

rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) dat op verzoek van het ministerie van

Financiën en Planning aan het OM is overgedragen.

Volgens een verklaring van de Unit Public Relations van het OM werd het rapport in juli 2025

ontvangen. Na bestudering en bespreking, inclusief een toelichting door het CLAD-team, heeft

het OM aanleiding gezien om het dossier over te dragen aan de politie voor verder onderzoek.

Het strafrechtelijk traject is inmiddels in gang gezet.

“Op basis van de bevindingen in het rapport is aanleiding gevonden om het document door te

geleiden naar de politie, zodat een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld,” aldus het

OM.

Somohardjo reageert: “Ik heb niets te verbergen”

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, reageerde tegenover

Starnieuws op de ontwikkelingen. Hij gaf aan geen bezwaar te hebben tegen het lopend

onderzoek en benadrukte dat hij zelf heeft verzocht om het CLAD-onderzoek, toen hij op 18

oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking stelde van president Chandrikapersad Santokhi.

“Dat is hun volste recht. Ik ben de laatste die bezwaar zou hebben tegen onderzoek –

integendeel, ik moedig het aan.”

Somohardjo verklaarde het volledige CLAD-rapport samen met zijn juristen te hebben

doorgenomen en stelde dat er geen sprake is van strafbaar handelen aan zijn zijde:

“Ik heb geen persoonlijk voordeel genoten, geen malversaties gepleegd, en er is geen enkele

aanwijzing van strafbaar gedrag tegen mij opgenomen – zelfs geen insinuatie. Dat het rapport nu

bij de procureur-generaal ligt, zie ik als een standaardprocedure. Het is géén veroordeling, géén

verdenking.”